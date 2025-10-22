Junts avisa a Sánchez que toca hablar de "la hora del cambio": "La gente está hasta las narices"

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, interviene durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 22 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, ha advertido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que quizá "hay que empezar a hablar de la hora del cambio" en velada alusión a un posible relevo en La Moncloa: "Luego dirán que viene la derecha y que eso es nuestra culpa", ha apuntado.

En la sesión de control al Gobierno de este miércoles en la Cámara Baja, Nogueras ha acusado al Ejecutivo de Sánchez de lograr "que la gente esté hasta las narices de todos" y le ha reprochado que proponga medidas como el cambio horario mientras, a su juicio, los verdaderos problemas siguen sin resolver.

"Quizás habría que hablar menos de cambios de horario y empezar a hablar, señor Sánchez, de la hora del cambio", ha espetado la dirigente del partido de Carles Puigdemont, que considera que existe malestar en la ciudadanía por "no llegar a fin de mes" mientras el dinero público se va "a pagar rescates de las estrellitas de la flotilla, a financiación ilegal de partidos, a prostitución, a fiestas, o a pagar favores de algunos medios de comunicación".

Por el contrario, Sánchez ha defendido la acción de su Gobierno, especialmente en Cataluña y de ser el Ejecutivo "que más ha hecho por los autónomos" desde el inicio de la democracia, después de que Junts le recriminara que quieran subirles la cuota.

((SEGUIRÁ AMPLIACIÓN))