Junts confirma a Sánchez su rechazo al 'escudo social' por avalar "ocupaciones"

1063262.1.260.149.20260225092750 La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 25 de febrero de 202, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha confirmado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que su grupo votará este jueves en contra del decreto sobre el llamado escudo social y le ha culpado de ese 'no' por su empeño en incluir en esa norma la moratoria antidesahucios a familias vulnerables que, según Junts, avala las "ocupaciones".

Se lo ha dicho a Sánchez en la sesión de control al Gobierno en el Congreso, en una intervención que ha aprovechado para denunciar también los "incumplimientos" del Ejecutivo con Cataluña y, en concreto, con los acuerdo que el Gobierno vienen sellando desde hace ocho años con ERC.

"Lo tenemos muy claro, hace unas semanas dijimos pensiones sí, ocupaciones no y cumplimos, como siempre. Nosotros no engañamos a nadie y sabiéndolo, lo han vuelto a hacer mezclando el escudo social con las ocupaciones", se ha quejado Nogueras a Sánchez, quien le ha respondido que lo que recoge ese derecho sobre los desahucios a familias vulnerable no tiene "nada que ver" con las ocupaciones.

(SEGUIRÁ AMPLIACIÓN)