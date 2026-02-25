Rodríguez pide apoyar el 'escudo social' y acusa al PP de construir vivienda para repartírsela

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, interviene durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 25 de febrero de 202, en Madrid (España). El Gobierno afronta una nueva sesión de control con temas de actu - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

La ministra de vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha asegurado que el Partido Popular (PP) ha pasado de construir vivienda de protección oficial (VPO) a hacer VPP, vivienda para repartirla entre sus militantes y dirigentes, a la vez que ha pedido al Congreso apoyar el 'escudo social' para proteger a las personas vulnerables.

Así lo ha indicado este miércoles en el Pleno del Congreso de los Diputados, donde se ha instado al PP a derogar la normativa que les permite repartirse la vivienda pública y aportar transparencia a los registros y adjudicaciones en respuesta a la polémica de las viviendas públicas en Alicante.

"Para una vez que se ponen ustedes a construir VPO, resulta que es VPP, para los dirigentes del Partido Popular", ha expuesto Rodríguez en respuesta a las críticas del diputado del PP, Sergio Sayas, que ha acusado al Gobierno de hacer anuncios de vivienda sólo para "tapar escándalos", pero de no construir ninguna.

Isabel Rodríguez ha asegurado que la polémica de las viviendas protegidas del PP en Alicante "no es un accidente", sino que se debe a que los populares derogaron en la Comunidad Valenciana la normativa del gobierno progresista que daba transparencia a los registros de demandantes de vivienda y a las adjudicaciones.

Durante su comparecencia, la ministra de Vivienda ha vuelto a pedir a los populares que apliquen la Ley de Vivienda, sobre la que el Tribunal Constitucional se pronunció ayer en un fallo "avalando por cuarta vez la constitucionalidad" de la norma estatal, para congelar los precios del alquiler y que apoyen la ponencia sobre alojamientos temporales para regular el fraude.

"¿Qué hace el Partido Popular que no vota a favor para defender a esos jóvenes de los que usted se preocupa? Nada, porque a ustedes no les preocupa nada la política de vivienda, se alían a la ultraderecha y ya les digo ese desalojo 'express' que proclaman, que no lo quieren ni los destinatarios, yo le digo aplíquenlo para un desalojo exprés en Alicante para devolver la dignidad a los valencianos", ha añadido Rodríguez.

CENSURA QUE SE MEZCLE VULNERABILIDAD Y DELINCUENCIA

Por otro lado, la ministra de Vivienda ha censurado que se mezcle vulnerabilidad y delincuencia y ha pedido al Congreso apoyar mañana el 'escudo social', que incluye la prórroga de la moratoria antidesahucios.

"El abuso y la delincuencia se persiguen y la vulnerabilidad se protege y está en manos de todas las administraciones públicas, pero también en esta Cámara, que mañana salga adelante ese decreto que protege a esas personas y que dejemos también de castigar con el bulo a las personas que más padecen", ha expuesto.

Así ha respondido a una pregunta de la diputada de ERC, Etna Estrems, que ha pedido a la ministra mejorar la fiscalidad municipal para que se puedan aplicar recargos específicos en el IBI que desincentiven que los pisos se concentren en manos de grandes tenedores o fondos buitre.

Sobre la cuestión, Rodríguez se ha mostrado partidaria de castigar la especulación y ha pedido a la diputada de ERC seguir trabajando en el Congreso para alcanzar este acuerdo en materia fiscal.