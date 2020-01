Junts critica el "espectáculo degradante" del Congreso con "gritos y amenazas" de la PP, Vox y Ciudadanos

Publicado 05/01/2020 14:04:58 CET

MADRID, 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Junts per Catalunya (JxCat) en el Congreso, Laura Borràs, ha criticado lo que considera un "espectáculo degradante" de la segunda jornada del debate de investidura, con "gritos y amenazas" que achaca a la bancada de la derecha (PP, Vox y Cs), que a su juicio "degrada a las instituciones españolas".

En declaraciones tras finalizar la sesión, la representante de la formación liderada por Carles Puigdemont ha blado de falta del "respeto institucional" y de un "espectáculo impropio" del respeto que se merecen "tanto los ciudadanos, como sus representantes" en el Congreso.

"Hemos podido escuchar gritos, interrupciones permanentes y amenazas. Algo absolutamente lamentable y que degrada a las instituciones españolas. Y por supuesto nosotros lo denunciamos", ha señalado Borràs.

Y al otro lado, ha continuado, se han lanzado gritos de libertad. "¿Sobre qué perspectiva se habla de libertad? --se ha preguntado--. Nosotros, que tenemos a presos y exiliados, nos hemos mantenido en silencio y con respeto a una situación surrealista".

SE REAFIRMA EN EL 'NO' A LA SÁNCHEZ

Borràs ha aprovechado para reafirmar el 'no' de Junts a la investidura, que "no es caprichoso", sino que está fundamentado en la "falta de garantías" para resolver el "conflicto" catalán. "Es un 'no' anunciado que responde a la voluntad de no querer resolver el conflicto políticamente --ha subrayado--. Es un 'no' en contra de la represión, de la judicialización y en contra de las promesas que se incumplen".

La diputada independentista ha aconsejado al líder socialista "pasar de las palabras a los hechos", aunque ha destacado que ha notado a Sánchez "distinto" en este debate de investidura en comparación con sus palabras de la última, celebrada el pasado mes de septiembre.

Sin embargo, ha insistido en que su formación es "coherente" y el próximo martes, en segunda vuelta, volverá a votar en contra del Gobierno de coalición porque no se trata de un 'no' "alborotado ni sin fundamento", sino que responde a "toda esa falta de garantías e incumplimientos sistemáticos en un Estado de represión, en vez de que asuma el conflicto y pueda ser resuelto en política".