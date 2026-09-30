Junts cuestiona la "legitimidad española" sobre Ceuta y Melilla y reta a convocar un referéndum de autodeterminación

Archivo - El diputado de Junts Isidre Gavin. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Junts en el Congreso Isidre Gavin ha cuestionado este miércoles por "débil" la "legitimidad española" sobre Ceuta y Melilla y ha retado al Gobierno a convocar un referéndum de autodeterminación en las dos ciudades autónomas para que sus habitantes decidan si quieren seguir perteneciendo a España o no.

Gavin ha lanzado esta propuesta en el Pleno del Congreso durante el debate de una moción del PP sobre la situación en Ceuta desde la entrada masiva de inmigrantes del pasado mes de julio.

"La legitimidad española sobre Ceuta y Melilla es débil y con argumentos del siglo XIX. Lo es, salvo que fuera la propia población de Ceuta y Melilla quienes en un referéndum se pronunciaran en cuanto a su voluntad de seguir perteneciendo al Reino de España. ¿Se han planteado esa posibilidad? ¿Convocar un referéndum, señores del gobierno?", ha preguntado al 'banco azul'.

HAGAN COMO EN GIBRALTAR

Gavín ha animado así a seguir el ejemplo de Gibraltar, donde se convocó una consulta en 2002 en la que ganaron abrumadoramente los partidarios de seguir siendo británicos. "Gran Bretaña lo hizo con respecto a Gibraltar y esta legitimidad sí tiene todo el reconocimiento internacional y ha permitido a Gran Bretaña fundamentar sobre ello su posición y su nuevo acuerdo con España y con la Unión Europea", ha expuesto el diputado de Junts.

Tras señalar que Gran Bretaña "está a años luz de los fundamentos democráticos españoles" ha continuado con su propuesta de que el Gobierno convoque un referéndum en las dos ciudades autónomas o al menos las autorice a que lo organicen ellas mismas si lo desean.

"El referéndum que, a pesar de que ustedes que se llenan la boca de multilateralismo, han negado al Sáhara Occidental o como hicieron en Cataluña, seguramente es la única vía que les queda para preservar con legitimidad democrática los derechos del Estado español sobre Ceuta y Melilla", ha insistido Gavín, quien ha concluido afirmando que organizar una consulta de ese tipo sería "demasiada democracia para España".