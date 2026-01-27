Junts culpa al PSOE de la caída del 'escudo social' por mezclar las pensiones con "las okupaciones"

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, durante una sesión plenaria extraordinaria en el Congreso de los Diputados, a 27 de enero de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha responsabilizado este martes al PSOE de que haya caído el denominado decreto sobre el 'escudo social' por "emparejar" en la misma iniciativa la revalorización de las pensiones y la prohibición de desahucios y cortes de suministros a personas vulnerables.

En declaraciones a los medios tras un Pleno en el que PP, Vox y Junts han tumbado este decreto, Nogueras ha aclarado su posición con un "sí las pensiones y no a las okupaciones" de viviendas.

Y frente a las críticas de la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que ha denunciado que hoy "se ha quitado los 50 euros que los pensionistas ya estaban percibiendo en su pensión", la dirigente independentista sólo ha respondido con un "por favor, por favor".

"CUANTO MENOS DEPENDAMOS DE ESPAÑA, MÁS FUNCIONA CATALUÑA"

Nogueras también se ha referido al acuerdo que ha alcanzado el Gobierno con Podemos para una regularización masiva de inmigrantes, que podría facilitar el traspaso de competencias en materia de inmigración a Cataluña, asegurando que esta comunidad autónoma "necesita ejercer el 100% del poder en materia de inmigración".

"Cuando menos dependemos de España, más funciona Cataluña", ha aseverado la diputada de Junts, que ha retado a preguntar al PSOE cómo piensa negociar con Podemos este traspaso de competencias, que fue ya rechazada en septiembre en el Congreso precisamente por el voto negativo de la formación morada, lo que considera otro "de los incumplimientos del PSOE".