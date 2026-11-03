Junts proclama que el cierre de la causa contra Puigdemont tras la amnistía es una "victoria" del independentismo

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras - David Zorrakino - Europa Press

MADRID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Junts en el Congreso y candidata a las elecciones generales por Barcelona, Miriam Nogueras, ha celebrado este martes que el juez del Tribunal Supremo que investigó el 'procés', Pablo Llarena, haya cerrado la causa que seguía contra el líder de su partido, Carles Puigdemont. "Es una victoria del independentismo y del presidente Puigdemont", ha proclamado en declaraciones en el Congreso de Diputados.

En concreto, el magistrado ha puesto punto y final a la causa contra el expresidente catalán pero, eso sí, ha dejado en manos de la Sala de lo Penal, que juzgó el caso, aplicarle la Ley de Amnistía.

Nogueras considera "una muy buena noticia" que el juez haya dejado sin efecto el procesamiento contra Puigdemont y ahora sólo espera que la Sala de lo Penal cierre "de manera definitiva" la causa por aplicación de la Ley de Amnistía, "un último paso" que espera que se haga de forma "inmediata".