Junts saluda la posición del Abogado General del TJUE sobre la Ley de Amnistía: "Muy buena noticia"

Junts ha acogido este jueves con satisfacción la resolución del Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), relativa a la Ley de Amnistía para los condenados por el proceso independentista catalán. "Muy buena noticia", se ha congratulado la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras.

Así se ha pronunciado en los pasillos del Congreso al ser preguntada sobre la posición del Abogado General, pues, aunque no es vinculante para la sentencia del Alto Tribunal, suele marcar la línea de la gran mayoría de sus fallos.

En concreto, en la resolución conocida este jueves, el Abogado General descarta que la tramitación de esa norma que el Gobierno de Pedro Sánchez pactó con los independentistas catalanes responda a una "autoamnistía" o afecte a intereses financieros de la UE.

Aunque aprecia que algunos de sus puntos pueden ser incompatibles con el derecho comunitario --como el plazo de dos meses para dictar si la norma es aplicable en un caso--, en su resolución deja claro que la norma no colisiona con la legislación de la UE en la lucha contra el terrorismo. Asimismo, advierte contra el levantamiento de cautelares mientras se resuelve el asunto en Luxemburgo.