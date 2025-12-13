Junts subraya a Sánchez que la ruptura es "irreversible" y que no tendrá Presupuestos aunque ahora trate de cumplir

El diputado de Junts, Josep Maria Cruset - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

Junts ha asegurado que el presidente Pedro Sánchez no tendrá Presupuestos Generales en febrero porque su grupo los rechazará y ha insistido en que, aunque el Gobierno haya tomado nota de sus "incumplimientos" aprobando algunas medidas incluidas en su acuerdo de investidura, la ruptura es ya "irreversible".

En una entrevista con el programa 'Parlamento' (RNE) recogida por Europa Press, el secretario general de Junts en el Congreso, Josep María Cruset, ha querido dejar claro que si los últimos gestos que ha tenido el Gobierno para con Junts no les han hecho cambiar el sentido del voto con la senda de déficit, que han rechazado por dos veces, tampoco lo hará cuando, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, lleve en febrero los Presupuestos a la Cámara, como así lo ha anunciado.

Según ha defendido el independentista catalán, cuando Junts decidió romper relaciones con el Gobierno, la solución ya no pasaba por aquello de "ahora vamos a hacer dos cosas" para contentarles; en primer lugar, porque "esto no es suficiente para cambiar nada" y, en segundo, porque "la ruptura es total".

Y, aunque el Ejecutivo insista en que va a presentar su proyecto de Presupuestos en febrero, Cruset ha reiterado que no lo conseguirán aprobar porque su posición volverá a ser de rechazo, lo que deja al Gobierno con una mayoría absoluta en contra.

En este punto, ha recalcado que sólo se hubieran prestado a negociar con el Gobierno si éste hubiera cumplido durante la primera parte de la legislatura con los acuerdos suscritos, pero ha lamentado que, pese a los "esfuerzos" de Junts, el Gobierno "sistemáticamente" incumplió con su parte de lo acordado, razón por la cual la situación parlamentaria es ahora la que es. "Y, por ello, nos atrevemos a pronosticar que no habrá Presupuestos", ha aseverado.

"EL GOBIERNO HA HECHO COSAS INIMAGINABLES"

Cruset sostiene que el Gobierno "ha tomado conciencia" de que el escenario tras la ruptura que intentaron 'vender' de que habían "cumplido" con Junts "no era cierto", y que por eso el Ejecutivo, al comprobar cómo pierden votaciones "muy importantes", decidió "hacer cosas que, hasta ahora, era inimaginables", como lo es ver al propio presidente "asumir" sus "incumplimientos" con los de Carles Puigdemont.

Preguntado en este punto por qué, pese a la ruptura, Junts ha negociado con el PSOE cambios en la Ley contra la Multirreincidencia, Cruset ha aclarado que siempre dijeron que no apoyarían ninguna ley que fuese del Gobierno, del PSOE o de Sumar, y que sólo la respaldarían en aquellos casos donde ya tenían acuerdos cerrados, como la Ley de Atención a la Clientela o la de la Movilidad Sostenible.

Pero, en todo caso, ha recordado que la Ley contra la Multirreincidencia no cumple estos parámetros porque es una Ley impulsada por Junts, por lo que para sacarla adelante tienen que hablar con todos los grupos a fin de poder acabar con un problema que "está en la calle" en Cataluña, donde "hay 600 multirreincidentes que han sido detenidos más de 7000 veces".

Sobre si esperan más gestos del Gobierno en las próximas semanas, el 'número dos' de Junts en el Congreso ha señalado que su partido no pretende ser quien le diga al Gobierno lo que tiene que hacer, entre otras cosas porque no está teniendo ningún tipo de negociación ni contacto con el Gobierno.

LEY CONTRA OKUPACIONES Y GESTIÓN DE LA INMIGRACIÓN

Ahora bien, es consciente de que en los últimos días se está produciendo hechos continuados que evidencian "que no era cierto que no había cambiado nada" y que "es cierto que el Gobierno se ha tenido que mover". Y es que, ha añadido, no sólo había "muchos incumplimientos", sino que todavía hay cuestiones pendientes por resolver como, por ejemplo, la Ley contra las Okupaciones o el traspaso de las competencias de inmigración a la Generalitat de Cataluña.

"Incumplimientos" que, según ha puesto de relieve, dependían "exclusivamente" del PSOE y de su capacidad de llegar a acuerdos en el hemiciclo. Con todo, ha reiterado una vez más que la relación de Junts con el PSOE está "rota" y, además, es "irreversible".

Es más, ha llegado a decir que después de las últimas noticias sobre el caso Salazar, la dimisión del presidente de la Diputación de Lugo por presunto acoso sexual o las detenciones de la exmilitante Leire Díez o el expresidente de la SEPI, Junts celebra, "desde la tranquilidad", no tener "ningún tipo de relación política" con los socialistas y de no sentirse parte de su proyecto.

"En todo caso, sabrá el PSOE lo que tiene que hacer para dar explicaciones a los ciudadanos de cuál es la realidad y cómo cuenta alargar esta legislatura", ha indicado Cruset, antes de dejar claro que el parón navideño no servirá para resetear sus relaciones con el Gobierno. "En absoluto. Somos un proyecto político súper serio y absolutamente previsible", ha zanjado.