Jupol reclama en Interior la equiparación salarial: "La diferencia con policías autonómicas es superior a 2017"

MADRID 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El sindicato Justicia Policial (Jupol) ha reclamado en una reunión mantenida con la secretaria de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, Aina Calvo, que se atienda sus reivindicaciones sobre una "jubilación digna" y la equiparación salarial con respecto a policías autonómicas.

"No puede permitirse que tras siete años de reivindicaciones las diferencias salariales entre policías nacionales y policías autonómicas es superior ahora que la que existía en 2017", ha señalado Jupol en un comunicado.

Este sindicato de la Policía Nacional, crítico con el Acuerdo de Equiparación Salarial firmado en 2017 y que destinó más de 800 millones en mejorar los sueldos de los agentes, ha abogado para que los Presupuestos Generales del Estado "eliminen las diferencias retributivas existentes".

Jupol ha planteado una actualización de las dietas, así como otras medidas como una reforma urgente del Consejo de la Policía Nacional, el órgano de interlocución entre los sindicatos y la Administración, al entender que actualmente no existe un verdadero marco de negociación colectiva.