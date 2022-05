Justicia autoriza cinco comisiones de servicio para el área civil del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo

El TS pidió a la ministra Llop medidas urgentes para evitar el colapso de la Sala Primera

MADRID, 4 May. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Justicia ha dado autorización para dotar con 234.000 euros, de forma extraordinaria y durante seis meses, a cinco comisiones de servicio en el área civil del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo, a fin de apoyar la fase de decisión de los recursos de casación y extraordinarios por infracción procesal en la Sala de lo Civil.

Justicia dará traslado de esta cantidad --que puede cambiar hasta que sea puesta en marcha-- a la Sección de Planta y Oficina Judicial del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), según ha comunicado este miércoles en una nota el Ministerio que dirige Pilar Llop.

Cuando sean designados los comisionados y se adopte el acuerdo, el Ministerio de Justicia procederá a autorizar, con este "plan de choque", el llamamiento de los cinco magistrados designados para dar así apoyo al Supremo hasta el próximo 31 de diciembre.

Recuerda el Ministerio que esta partida económica hay que añadirla a las medidas extraordinarias aprobadas a lo largo de 2021, y prorrogadas durante este año, como la dotación de 12 letrados y un presupuesto anual de casi 700.000 euros "para paliar los efectos ocasionados en el funcionamiento" del alto tribunal "con motivo del bloqueo de la renovación" del órgano de gobierno de los jueces, "que lleva más de tres años en funciones", desde diciembre de 2018.

Asimismo, indica que este plan se suma a otras medidas ya implementadas como la reforma del recurso de casación civil, penal y contencioso-administrativo, además de la mejora de la digitalización de las salas del Supremo y de la jurisdicción militar.

EVITAR EL COLAPSO

En febrero, la Sala de Gobierno del Supremo pidió a la ministra Llop que adopte medidas urgentes para garantizar el funcionamiento del alto tribunal ante la situación creada por la imposibilidad de efectuar nombramientos por parte del CGPJ en funciones, y ante las necesidades "materiales y personales" que el órgano arrastra desde hace muchos años.

Ya en noviembre de 2021, la Sala Primera, de lo Civil, había reclamado que resultaba "indispensable" nombrar cinco magistrados "con sólida experiencia civil en las Audiencias Provinciales" para que en comisión de servicios en el Gabinete Técnico sirvan de apoyo y se evite el "colapso" ante la "avalancha" de recursos que se prevé.

Así constaba en un informe emitido por el magistrado presidente de la Sala de lo Civil, Francisco Marín Castán, aprobado por la Sala de Gobierno del alto tribunal en el Acuerdo de 15 de noviembre. Según se precisó en dicho informe, el apoyo de estos cinco magistrados "se concretará en la preparación de proyectos de sentencias sobre cuestiones en las que haya doctrina jurisprudencial reiterada".

Marín Castán advirtió de que sin sumar estos cinco jueces, la Sala no es capaz de "dar respuesta adecuada" a la "avalancha" de recursos y aseguró que no podrá asumir un incremento como el que se prevé "si no se habilitan con urgencia medidas de refuerzo y apoyo proporcionadas a la gravedad de la situación".

AUMENTO DE LOS ASUNTOS PENDIENTES

Según explicó Marín Castán, desde 2014 la Sala de lo Civil ha asistido a un "claro y progresivo incremento" en el número de recursos de casación y extraordinarios de infracción procesal registrados, lo que ha supuesto un "aumento del número de asuntos pendientes de resolver".

"Si en 2020 hubo un registro general de entrada de 7.680 asuntos, en 30 de septiembre de 2021 hay registrados 8.163 y la proyección a 31 de diciembre de 2021 alcanzará los 11.224", señaló el magistrado, para subrayar que este "incesante" flujo se refleja en la pendencia general de asuntos ante la Sala. "Si el año 2019 se finalizó con una pendencia de 12.659 asuntos, al cierre de 2021 se elevará a 19.591, un incremento del 54,7%", explicó.

Marín Castán apuntó que desde la Sala de lo Civil del Supremo se han adoptado medidas de reorganización para hacer frente a la carga de trabajo, pero precisó que, hasta ahora, han sido "insuficientes". Además, recordó que se dio la circunstancia del cese por jubilación de dos magistrados en noviembre de 2020 y que hasta ahora solo se ha dado cobertura a una de las plazas.