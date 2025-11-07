Koldo entregó a Ábalos la autorización de Sanidad de la empresa de los socios de Aldama: "El pollo está en el horno"

Archivo - El empresario Víctor de Aldama llega a declarar como testigo y expresidente del Zamora Club de Fútbol por el ascenso del Andorra ante la juez de Majadahonda, a 18 de junio de 2025, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

José Luis Ábalos, exministro de Transportes, recibió de su entonces asesor Koldo García la autorización que el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria había dado a la empresa vinculada al presunto conseguidor de la trama, Víctor de Aldama, para suministrar las mascarillas y test que acabaron proveyendo a distintas administraciones en plena pandemia y cuya compra se investiga por presuntos amaños. "El pollo está en el horno", celebró uno de los socios del empresario.

Así consta en las conversaciones de WhatsApp en las que se basa el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre la compra de material sanitario en pandemia por parte del Gobierno de Canarias de Ángel Víctor Torres a Soluciones de Gestión, empresa vinculada a De Aldama, que se ha remitido a la Audiencia Nacional, y al que ha tenido acceso Europa Press.

César Moreno mandó por un grupo de WhatsApp los documentos que había pedido García a Ignacio Díaz Tapia, otro de los socios. Junto a las imágenes de los archivos preguntó: "Así tal cual? Se le da este papel sin firmar ni nada?", "Y este?, Hace falta?". Fue entonces cuando escribió "el pollo está en el horno", refiriéndose a que ya lo había enviado y Díaz Tapia le dio las gracias.

Ese documento acreditaba que la empresa de material sanitario Megalab era "uno de los proveedores aprobados por el Gobierno de España" para la venta de test de Covid-19.

Esto lo hizo el 14 de diciembre de 2020 a un grupo llamado 'Fertinvest', en el que se encontraban él, Ignacio Díaz Tapia y Javier Serrano, todos ellos socios de Aldama.

Por su parte, Díaz Tapia había dado las instrucciones a Moreno para conseguir la documentación y mandarla con premura, pues tenía reunión con García una hora después de haberla solicitado, según consta en el informe de la UCO.

Díaz Tapia le agradeció que le mandase el documento. Según consta en dicho informe, durante el primer año de la pandemia, mantuvo contacto constante con altos cargos del Ejecutivo canario --como Torres o Antonio Olivera, responsable durante unos meses del Servicio Canario de Salud-- para gestionar los contratos de pruebas de Covid-19.

"PRIMER CONTRATO A DEDO"

"Primer concurso a dedo q nos hacen. Me he presentado. 18.500 euros nos van a adjudicar", escribió Serrano el 20 de mayo de 2020 en el chat 'Fertinvest', referiéndose a un documento enviado a ese mismo chat con las bases para acceder al contrato de Ineco. "Condiciones particulares pruebas serología mayor 2020", resumió Serrano.

El archivo, que consta en el sumario, detalla que "la empresa adjudicataria deberá encargarse de 240 pruebas" de coronavirus y que tendrá que disponer de todos los medios humanos y materiales para llevarlas a cabo.

Desde el anuncio de la adjudicación, los tres socios, junto a Aldama --que es quien mantiene el contacto con Koldo García, exasesor de Ábalos--, comienzan a preparar negocios con los gobiernos autonómicos de Canarias y Baleares para hacer 'tests' de Covid-19 en los aeropuertos, tal y como queda reflejado en los mensajes que recoge la UCO.

"DUDAS" EN CANARIAS POR LA CONTRATACIÓN

La UCO también sostiene que Olivera garantizó la adquisición de mascarillas mientras por parte de responsables de la tramitación de la compra en la Administración canaria "aún se estaba dilucidando la viabilidad de la operación", expresando "dudas" por el precio y la calidad.

La Guardia Civil indica que la propuesta de contratación de Soluciones de Gestión por parte del Gobierno canario habría llegado desde el Ministerio de Transportes que dirigía José Luis Ábalos a través de Olivera.

Y señala que los responsables de dicha contratación en el seno de la Administración canaria expresaron "dudas" sobre la "conveniencia" de este contrato, por un precio que estaría "fuera de mercado" y que "habría reserva suficiente" para unos meses "con las compras efectuadas hasta el momento".