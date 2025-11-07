Koldo García y Aldama, citados ante el juez el 27 y 28 de noviembre por la compra de mascarillas en Canarias

Archivo - El exasesor del exministro José Luis Ábalos, Koldo García, a su llegada a la Comisión del Senado sobre la investigación de las mascarillas durante el COVID-19, a 22 de abril de 2024, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha citado a declarar como investigados al exasesor del Ministerio de Transportes Koldo García y al empresario Víctor de Aldama los días 27 y 28 de noviembre en la causa que investiga los contratos de compraventa de mascarillas en Canarias durante la pandemia.

En una providencia, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2 acuerda esta diligencia a instancias de la Fiscalía tras haber recibido el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en relación con los contratos de mascarillas adjudicados a empresas de la presunta trama por el Gobierno de Ángel Víctor Torres.

En concreto, De Aldama tendrá que comparecer ante el magistrado el día 27 de noviembre, mientras que Koldo García deberá hacerlo un día después, el 28 de noviembre. Los dos están citados a las 10 horas.

((HABRÁ AMPLIACIÓN))