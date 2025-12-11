Koldo García insiste y vuelve a pedir al juez que investiga a Leire Díez que le admita como acusación particular

Archivo - La exmilitante socialista Leire Díez durante una rueda de prensa, en el Hotel Novotel, a 4 de junio de 2025, en Madrid (España). Leire Díaz que aparece en diversos audios haciendo gestiones contra mandos de la Unidad Central Operativa (UCO) de - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El exasesor ministerial Koldo García ha vuelto a pedir al juez que le admita como acusación particular en la causa abierta en los juzgados madrileños en la que se investiga a la exmilitante socialista Leire Díez por presuntamente ofrecer favores a cambio de información contra miembros de la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción.

En un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, su abogada recuerda que ya realizó esa petición el 6 de noviembre, aunque el titular del Juzgado de Instrucción Número 9 de Madrid, Arturo Zamarriego, no ha dado respuesta a la misma.

Eso, afirma su letrada, "limita el ejercicio efectivo de su derecho de defensa y de su derecho a la tutela judicial efectiva, al impedirle intervenir con plenitud en las diligencias que se acuerden y en las resoluciones que puedan afectar directamente a sus intereses".

"A fin de evitar dilaciones indebidas y garantizar la correcta ordenación del procedimiento, resulta procedente que ese Juzgado se pronuncie expresamente sobre la admisión de la personación ya verificada, reconociendo a mi representado su condición de acusación particular y acordando que se le dé traslado de cuantas actuaciones se practiquen en lo sucesivo", concluye.

Cabe recordar que el exministro José Luis Ábalos, del que fue asesor el propio Koldo García, también pidió el pasado mes de noviembre que se le tuviera por personado tras tener conocimiento por la prensa de las supuestas reuniones en las que Díez habría manifestado mantener una "estrecha relación" con dirigentes políticos y tener "bajo su control y asesoramiento" la defensa de distintas personas investigadas, entre ellas la del propio exministro, "con el fin de gobernar su defensa jurídica en beneficio" del PSOE.

En esta causa, el juez investiga a Díez como la presunta cabecilla de un grupo, junto al empresario Javier Pérez Dolset, que buscaba información sobre mandos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y de la Fiscalía Anticorrupción.

Para el instructor, la exmilitante socialista "lidera" una "actuación delictiva, continuada y coordinada" con Pérez Dolset y el periodista Pere Rusiñol --el tercer investigado-- para "recabar información comprometida o irregular" con el fin de "anular o malbaratar" investigaciones en "casos relevantes que afectan a políticos y empresarios", según expuso en un auto.