Koldo insiste al Supremo para que no juzgue el caso mascarillas tras las revelaciones de la UCO sobre Pardo de Vera

Archivo - El exasesor Koldo García a su llegada al Tribunal Supremo, a 27 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El exasesor ministerial Koldo García ha vuelto a reclamar al Tribunal Supremo (TS) que el juicio por las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas en pandemia sea celebrado en la Audiencia Nacional (AN) a raíz de las nuevas revelaciones que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil hallaron respecto a la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera.

Lo ha hecho en un escrito de este lunes, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que su defensa insiste a los magistrados del TS en la alegación que ya hizo el pasado febrero durante la vista previa del juicio contra él, el exministro José Luis Ábalos y el empresario Víctor de Aldama, cuando instó a que se envíe a la AN porque allí está siendo investigado por los mismos delitos y el mismo periodo.

Para "evitar" responder "dos veces por la misma operativa de presunta corrupción", su defensa señala que el nuevo informe de la UCO sobre Pardo de Vera es "la prueba palpable de que la fragmentación del proceso es real y actual, confirmando que la prueba primaria (los móviles de Koldo) sigue siendo explotada en la Audiencia Nacional de forma paralela a la causa del Tribunal Supremo, vulnerando los preceptos de contradicción".

Los investigadores indicaron que Pardo de Vera intercambió mensajes con Koldo --plasmados en el informe-- antes de la adjudicación del contrato de mascarillas a Soluciones de Gestión --la empresa en el epicentro de la presunta trama--, lo que permite "inferir" que él intervino en la selección y que, a través de ella, la contratación se hizo efectiva.

Al hilo, la defensa hace hincapié en que el informe de la UCO está remitido al juez del 'caso Koldo' en la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, lo que "demuestra empíricamente que la investigación sigue troceada en distintos órganos judiciales de forma simultánea".

Ello genera una "indefensión material insalvable", critica la letrada del exasesor de Ábalos, para indicar que la Fiscalía y el juez están "utilizando activamente los mensajes extraídos por la Guardia Civil para construir el relato acusatorio contra Koldo" mientras "se le prohíbe" interrogar a Pardo de Vera y otros cargos de Adif presuntamente involucrados en la compra de las mascarillas.

DOBLE PERSECUCIÓN PENAL

Además, expone que la UCO "revela" que altos cargos de Adif "pudieron haber mentido, ocultado datos y pactado posturas a espaldas del juzgado", puesto que "Pardo de Vera declaró en sede judicial que desconocía quién buscó a los suministradores y que no recordaba contactos con la empresa adjudicataria", pero "el informe indica ahora que esto podría ser falso, pues apunta a que ella gestionó directamente las facturas proforma con Koldo y Michaux Miranda".

Koldo incide en que se "corrobora" que la Audiencia Nacional sigue "instruyendo de forma activa los mismos hechos" por los que el Supremo ya ha acordado abrir juicio contra él, Ábalos y Aldama.

Por ello, entiende que se está vulnerando el principio 'non bis in idem' --no poder ser juzgado dos veces por los mismos hechos--, ya que "se está llevando a cabo una doble persecución penal simultánea en dos órganos judiciales distintos".

"Si existe una única organización criminal, cuyo objeto único consistiría en la adjudicación fraudulenta de contratos de Adif, Puertos del Estado e Interior, no debiera trocearse en distintos juicios", abunda.

Y reitera que, si otra causa en el Supremo ya le ha investigado por esos mismos contratos, "debieran acumularse las actuaciones a la Audiencia Nacional para evitar que responda dos veces por la misma operativa de presunta corrupción".