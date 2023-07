Los LAJ anuncian "acciones legales" para que el Gobierno "cumpla sin dilación" el acuerdo que puso fin a la huelga

Se concentrarán en Logroño el 21 de julio durante la reunión informal de ministros de Justicia europeos



MADRID, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) han anunciado este miércoles que emprenderán "las oportunas acciones legales para que el acuerdo que puso fin a la huelga se cumpla sin dilación" al tiempo que han criticado la "ineptitud" del Gobierno de Pedro Sánchez.

A través de un comunicado, recogido por Europa Press, el extinguido comité de huelga de los LAJ ha explicado que, además de las citadas acciones legales, se concentrarán el próximo 21 de julio en Logroño "para denunciar ante los ministros de Justicia europeos allí reunidos el estado de extrema gravedad en el que Pilar Llop y el Gobierno de Pedro Sánchez están dejando a la Administración de Justicia, en la que es ya la página más negra de su historia".

En su escrito, los LAJ han lamentado que el Consejo de Ministros de este martes no aprobase el decreto de sustituciones a pesar de que así lo anunciase el secretario general de la Administración de Justicia, Manuel Olmedo.

"Poco ha importado al Ministerio de Pilar Llop ni al Gobierno de Pedro Sánchez que con este decreto se pudiera producir un importante ahorro a las arcas públicas. Una muestra más de la ineptitud en una gestión que, en poco más de dos años, ha destrozado la Administración de Justicia en España, ocasionando unos daños de una magnitud todavía difícil de calibrar", han apuntado.

En este contexto los LAJ han explicado que "no van a cobrar las sustituciones voluntarias que están asumiendo, por lo que lo más razonable es que las abandonen, en un momento en el que el número de vacantes existentes en el cuerpo alcanza niveles nunca vistos, al no cubrirse adecuadamente la tasa de reposición". "La Administración de Justicia, que nada importa a este Gobierno, lo sufrirá, pero no se puede trabajar sin cobrar", han justificado.

"ACTOS CONTRARIOS A LO DICHO"

El comunicado también sostiene que el Gobierno "aseguró a los representantes de las asociaciones que el trámite de los decretos retributivos se había desbloqueado y que, no siendo preciso pasar por mesa sindical, sería remitido al Consejo de Estado como paso previo a su aprobación por el Consejo de Ministros".

"Pues bien, pese a los múltiples requerimientos y gestiones de todo tipo que hasta el último momento se han hecho por las asociaciones con la secretaria de Estado de Función Pública, Lidia Sánchez, poco cabe esperar ya de la palabra de ésta, ni tampoco de la ministra (de Hacienda) María Jesús Montero, ya que sus actos han sido contrarios en todo momento a lo dicho y han retrasado deliberadamente los trámites que procedían", añaden los LAJ.

Por último, reconocen que nunca pudieron "imaginar" que tendrían que enfrentarse "a un Gobierno que miente continuamente, anunciando desde mayo pasos y trámites que sistemáticamente incumple, retirando dos veces el decreto de sustituciones desde la misma mesa del Consejo de Ministros, saltándose trámites reglados y aprobando Ofertas de Empleo Público contrarias a la ley".

EL ACUERDO CON EL GOBIERNO

Cabe recordar que el acuerdo entre Justicia y los LAJ firmado después de dos meses de huelga --que arrancó en enero y concluyo en marzo-- incluye, entre otras cuestiones, una subida de hasta 450 euros brutos al mes.

Durante ese periodo y según los datos de las asociaciones convocantes, se suspendieron unos 356.000 juicios y vistas, quedaron paradas unas 424.000 demandas y se mantuvieron parados en las cuentas de consignaciones hasta 1.280 millones de euros.

Justicia desconvocó la mesa de sectorial que estaba prevista para el pasado 16 de junio con el objetivo de informar a los sindicatos de la subida salarial que pactó con los LAJ para poder formalizar el acuerdo, según informaron a Europa Press fuentes conocedoras de estas negociaciones.

La convocatoria, que se dio a conocer esa misma semana, fue recibida con críticas por parte de los sindicatos CSIF, STAJ, CCOO y UGT, que afearon al equipo de Llop que fijara fecha en el calendario para formalizar la subida de los LAJ mientras se "mantenía en pie el conflicto con los funcionarios que el pasado 17 de abril empezaron una huelga con paros parciales y que recrudecieron el 22 de mayo con paros totales.

Lo cierto es que la desconvocatoria tuvo lugar después de que los representantes sindicales aseguraran que la acción del Ministerio sobrepasaba "todos los límites aceptables del respeto a los trabajadores y a la ciudadanía", al tiempo que recordaron que el acuerdo con los LAJ era "uno de los detonantes de la huelga del resto del personal".