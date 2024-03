Leguina defiende a Ayuso, asegura que el caso de su novio "no le salpica" y acusa a Sánchez de "meterse con su familia"

Admite que Ayuso "también saca el revólver de vez en cuando" y pide "más cuidado" con las personas que representan instituciones



MADRID, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El expresidente socialista de la Comunidad de Madrid y propuesta del PP para el Consejo de la Cámara de Cuentas regional, Joaquín Leguina, ha defendido este martes a la mandataria autonómica actual, Isabel Díaz Ayuso, diciendo que la apertura de diligencias contra su novio por dos presuntos delitos de fraude fiscal y otro de falsedad documental "no le salpican" y ha acusado al secretario general del PSOE y presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, de "meterse con su familia".

Lo ha hecho en una entrevista en 'Antena 3', recogida por Europa Press, a raíz de este nombramiento dado a conocer ayer y que lleva aparejado un sueldo de unos 100.000 euros. Leguina es uno de los cinco propuestos por el PP para este órgano reformado por Ayuso en diciembre y que tiene ahora 7 consejeros, dos de la oposición.

Leguina ha defendido que el novio es "una persona que no tiene relación jurídica" con ella sino "sentimental solamente". Ha reconocido que no ha hablado de este tema con la presidenta y ha asegurado que estas "salpicaduras" tanto a la pareja de Ayuso como a la mujer de Sánchez no le gustan.

Al hilo, ha defendido también la tesis de que el interés de hacer caer a Ayuso viene de la Moncloa. "Es evidente que el presidente del Gobierno no la tiene precisamente en buena estima. Se ha metido con su hermano, mintiendo, porque su hermano está exonerado de cualquier cosa. Se ha metido con su padre, que ya no vive, se ha metido con ella todos los días. Hombre, un poco de respeto, creo yo", ha lanzado.

A renglón seguido, ha reconocido que Ayuso "también saca el revólver de vez en cuando" por lo que ha pedido un "poco más de cuidado" para las personas que representan instituciones.

En 2022 el PSOE suspendía de militancia a Joaquín Leguina, el único presidente de la Comunidad de Madrid del PSOE. Era a raíz de un expediente de expulsión abierto a él y a Nicolás Redondo Terreros en 2021 al entender el partido que habían pedido el voto para la presidenta autonómica y entonces candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso.

Tras su suspensión, aseguraba que no recordaba haber dicho que prefería a Ayuso, pero afirmaba que no prefería "a Pedro Sánchez de ninguna manera", añadiendo que quería que el PSOE "vuelva a sus cauces" apuntando al expresidente del Gobierno Felipe González.

Sobre ello, ha insistido en que hubo "irregularidades" en su expulsión y que "lo ha llevado al juzgado". Ha descrito este movimiento como una orden de Sánchez contra él.

"Me parece que está llevando al gobierno a una situación, y no solo al gobierno, a una situación peligrosísima que espero dure lo menos posible (...) Sánchez cuando ganó las segundas elecciones y volvió a la Secretaría General, hizo un congreso inmediatamente, donde se eliminaron toda la capacidad de discusión dentro del partido. Y así estamos. Toma unas decisiones arriesgadas y nadie levanta la voz", ha concluido el expresidente madrileño.