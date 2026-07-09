Leire Díez se concertó con Serrano para "ayudar" a Sánchez tras su periodo de reflexión y perseguir a "la gente mala"

Archivo - La exdirectiva de Filatelia Leire Díez (i) y el expresidente de Correos Juan Manuel Serrano (2d), durante la presentación de un sello dedicado a Ucrania, a 30 de mayo de 2022, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La exmilitante socialista Leire Díez y el expresidente de Correos Juan Manuel Serrano se unieron para "ayudar" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante los cinco días de reflexión que se tomó en abril de 2024 para decidir su futuro. En ese contexto, también ella se refirió a "matar políticamente" a "la gente mala", según la investigación.

Se trata de mensajes analizados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en un informe, al que ha tenido acceso Europa Press, aportado a la causa en la que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz indaga sobre una presunta trama que habría tratado de desbaratar causas judiciales que afectan al Gobierno.

Pedraz ya situó a Díez como la supuesta coordinadora de la presunta trama, que habría liderado el exdirigente socialista Santos Cerdán, y los agentes ahora señalan que existen "indicios" de que Serrano, que antes de presidir Correos (2018-2023) fue jefe de gabinete de Sánchez en el PSOE (2014-2018), tuvo "participación".

Los investigadores relatan que Díez y Serrano mantuvieron conversaciones con motivo de la publicación por Sánchez de su "Carta a la ciudadanía" el 24 de abril de 2024, a raíz de la imputación de su esposa, Begoña Gómez, por el juez Juan Carlos Peinado.

Y señalan que la mañana del 29 de abril, poco antes de que Sánchez anunciase su decisión de continuar al frente del Gobierno, Díez mensajeó a Serrano para decirle que estaba "nerviosa por lo que vaya a hacer". "La movida empieza después, decida lo que decida", respondió él.

"A este hombre hay que ayudarle. Se lo merece", añadió ella, a lo que Serrano le dijo que "se tiene que dejar". "El jefe nos va a poner en un altar", apostilló Díez.

La UCO también recoge que, el 20 de mayo de aquel año, Díez habló con el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández y en la conversación hizo referencia a su trabajo con "Juanma" para combatir "a la gente mala".

"A estas alturas solo queda matar a la gente mala. Y cuando digo matar, digo matar políticamente, obvio. De eso nos estamos ocupando Juanma y yo", aseguró la exmilitante por mensaje.