Leire Díez se opone a que se investigue al PSOE y asegura que no tuvo "relación alguna" con el partido

Archivo - Leire Díez a su llegada a los juzgados de Plaza de Castilla para declarar por el caso ‘Leire Díez’, a 17 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Matias Chiofalo - Europa Press - Archivo

MADRID, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La exmilitante socialista Leire Díez se ha opuesto a que el titular del Juzgado de Instrucción Número 9 de Madrid investigue al PSOE en la causa abierta contra ella, asegurando que carece de "vinculación orgánica" con la formación y negando haber mantenido "relación contractual o excontractual alguna con dicho partido".

Así se desprende de un escrito, recogido por Europa Press, que su letrada ha remitido al magistrado que la investiga por "presuntamente recabar información comprometida o irregular de los mandos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y de la Fiscalía Anticorrupción" para "malbaratar" sus investigaciones en "casos relevantes que afectan a políticos o empresarios".

Díez se ha opuesto de esta forma a la petición de Hazte Oír, que instó al juez a investigar al PSOE y a citar al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en calidad de testigo. La exmilitante socialista no se opone a esta testifical, pero cree que debería "limitarse a los contactos mantenidos entre este" y el fiscal anticorrupción José Grinda.

La principal investigada sostiene, además, que en caso de que el magistrado acordase investigar al PSOE, también tendría que "citar al resto de partidos con los que se reunieron" tanto ella como el también imputado Javier Pérez "en el contexto de la investigación".

La defensa de Díez también se opone a que el instructor llame a declarar al exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García, la presidenta del PSOE Cristina Narbona, el ex director de Comunicación del partido Ion Antolín, el ex 'número dos' de Santos Cerdán Juanfran Serrano y de Concha Minguela.

DILIGENCIAS "INNECESARIAS"

A su juicio, se trata de testificales "innecesarias" y que no "nada tienen que ver con los hechos" investigados.

Desde su punto de vista, la "ampliación de la querella formulada por Hazte Oír debe ser inadmitida porque no cumple los requisitos mínimos que se le han dan de exigir a una querella o denuncia para justificar la incoación de un procedimiento penal, o, en este caso, la ampliación de los hechos objeto de investigación".

Las pesquisas parten de sendas denuncias de Hazte Oír después de que se dieran a conocer los audios en los que se escucha a Díez ofrecer favores al empresario investigado Alejandro Hamlyn a cambio de información comprometedora contra miembros de la UCO y el Ministerio Público. Díez, que figura como investiga por presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho, cuestionó la veracidad de dichas grabaciones en su declaración del pasado 11 de noviembre.

El juez aceptó acumular a la causa la denuncia que presentó la Fiscalía por un presunto intento de soborno por parte de Díez a los fiscales José Grinda e Ignacio Stampa. La exmilitante socialista figura como investigada por presuntos delios de tráfico de influencias y cohecho.