Letrados de Justicia reclaman a Sánchez que cese a Llop por decir que no anotan las condenas revisadas por el 'sí es sí'

MADRID, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las asociaciones de Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) han reclamado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que cese a la ministra Pilar Llop por mentir "vergonzosamente" al asegurar que no sabía el dato de revisiones de condenas por la ley del 'solo sí es sí' porque los LAJ no las estaban anotando.

En un comunicado de este miércoles, recogido por Europa Press, las asociaciones de Letrados denuncian la "impericia" y la "falta de capacidad" de la ministra de Justicia, que está causando un "daño irreparable", situando el "culmen" en esas declaraciones, realizadas en una entrevista en Cadena Ser.

Llop "ha mentido vergonzosamente" al decir que "no disponía del dato de revisiones de condena porque los LAJ no las estábamos anotando en el SIRAJ", cuando "cualquiera" sabe que este sistema "no permite esta anotación", sino solo registrar "medidas cautelares, órdenes de protección y sentencias firmes y no firmes", critican.

Así, las asociaciones señalan que les cuesta "deducir" si la ministra ha mentido a conciencia o, "peor", si desconoce cómo funciona este registro o "está muy mal asesorada". Y sobre la ley del 'solo sí es sí', "aprobada durante su mandato, toda su actividad se reduce a eludir posibles responsabilidades propias", recalcan.

De esta forma, consideran "vital" que el presidente destituya de manera "fulminante" a Llop y a "todo su equipo" del Ministerio por su "invisibilidad, ineficacia e incapacidad" para resolver el conflicto con los LAJ, que están en huelga indefinida --la "más grave" de la historia reciente de la Justicia española-- desde el pasado 24 de enero por el "incumplimiento" de lo que había prometido, inciden.

Además, aseguran que Llop ha estado con frecuencia "escondida e invisible" en los temas más importantes de la legislatura, como la falta de renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) o las tres leyes de eficiencia organizativa, procesal y digital, que "no han avanzado lo más mínimo".

"Pongan ya al frente del Ministerio de Justicia una persona solvente, responsable, visible y con un equipo competente y no deslegitimado como el actual", exigen al Gobierno.