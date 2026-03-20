Liberan a 60 mujeres explotadas sexualmente por dos redes criminales chinas en pisos turísticos en España y Francia

1071033.1.260.149.20260320110942 Desarticuladas dos redes criminales chinas dedicadas a la explotación sexual de mujeres en España y Francia - POLICÍA NACIONAL

Liberan a 60 mujeres explotadas sexualmente por dos redes criminales chinas en España y Francia en pisos turísticos MADRID 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha desarticulado dos organizaciones criminales chinas que se dedicaban a la explotación sexual de mujeres en España y Francia en pisos turísticos, liberando a 60 mujeres y deteniendo a 22 personas en una operación conjunta con sus homólogos en Francia.

Las 22 detenciones se han realizado por su presunta implicación con estas organizaciones de trata de seres humanos, dos de ellos en Barcelona y la veintena restante en Francia, según ha detallado la Policía en una nota de prensa.

Según explican, las víctimas, que también eran de origen chino, eran alojadas en pisos turísticos de corta estancia, obligadas a prostituirse durante las 24 horas del día, privadas de libertad y sometidas a una vigilancia constante.

Durante la operación, se han realizado 76 registros de inmuebles entre ambos países en los que se han intervenido 266.700 euros en efectivo, diversas sustancias estupefacientes, más de 100 dispositivos electrónicos y una pistola de aire comprimido, entre otros objetos.

DOS ORGANIZACIONES CON ESTRUCTURAS SIMILARES

A lo largo de estas investigaciones iniciadas en el mes de enero de 2024, han permitido constatar la existencia de estas redes delincuenciales de origen chino especializadas en la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, la prostitución coactiva, el favorecimiento de la inmigración irregular y el blanqueo de capitales, entre otras actividades ilícitas.

Ambos entramados compartían importantes similitudes en su estructura y 'modus operandi', al estar asentadas en España y en Francia, con miembros perfectamente coordinados en ambos territorios, y con una estructura altamente jerarquizada en la que cada integrante desempeñaba funciones específicas.

Sometidas a manipulación física y psicológica, las víctimas residían y atendían a los clientes en pisos turísticos de corta estancia o de alquiler temporal ubicados tanto en España como en Francia, que iban rotando periódicamente entre distintos inmuebles para dificultar la labor policial.

Los clientes los captaban a través de números de teléfono que publicaban en anuncios de internet y gestionaban en centros de llamadas desde donde coordinaban las citas, los desplazamientos y las reservas de alojamientos.

CUATRO VÍCTIMAS EN BARCELONA

La primera operación que se desarrolló simultáneamente entre los agentes españoles y franceses concluyó con un saldo de 31 registros, 32 mujeres liberadas y ocho detenidos en Francia y ocho pisos inspeccionados, cuatro mujeres liberadas y dos detenidos en Barcelona.

Para el segundo desmantelamiento también se coordinaron ambos cuerpos policiales para hacer 35 registros en Francia y dos en España en los que detuvieron a 12 personas y rescataron a 24 víctimas, todas ellas en el país galo.

La Policía ha destacado que la lucha contra este tipo de redes criminales supone un "reto mayúsculo" para las autoridades españolas y europeas porque su hermetismo, estructuras jerárquicas rígidas y obediencia férrea a sus líderes dificultan considerablemente las investigaciones dirigidas a su localización y desarticulación.

Aún así, en los últimos tres años, la Policía Nacional ha desarrollado diez operaciones contra entramados criminales de estas características que operaban en España y otros países europeos, logrando la detención de 176 implicados y la liberación de 169 víctimas.

Esta experiencia y competencias adquiridas en este ámbito por la Policía Nacional lleva a que países de toda Europa solicitan su apoyo y asesoramiento para encauzar y desarrollar investigaciones sobre redes chinas asentadas en sus territorios.