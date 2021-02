En libertad el manifestante encarcelado en Barcelona durante las protestas por Hasel

La jueza acepta el recurso de la defensa pero le prohíbe manifestarse o ir a "reuniones reivindicativas"

BARCELONA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La jueza ha acordado la libertad para el manifestante barcelonés encarcelado desde el lunes tras ser detenido durante las protestas por el rapero Pablo Hasél, y saldrá de prisión este mismo viernes.

Lo ha explicado el abogado de la defensa, Eduardo Cáliz, al conocer la notificación del Juzgado de Instrucción 19 de Barcelona durante una rueda de prensa en la que ha explicado el recurso que presentó el jueves contra el ingreso en prisión provisional.

El letrado, miembro del colectivo de abogados Alerta Solidària, ha explicado que el auto de la jueza incluye la prohibición de asistir a manifestaciones, y ha dicho que la recurrirá porque "es una restricción de un derecho fundamental que no tiene ninguna base legal y así lo ha decretado la Audiencia de Barcelona".

"Seguiremos trabajando para que le quiten esta restricción y por el archivo de la causa", ha afirmado Cáliz tras conocer la decisión de la magistrada, que ha resuelto el día después de recibir el recurso y sin esperar a tener el posicionamiento de la Fiscalía.

El auto, consultado por Europa Press, constata que "la violencia en las vías públicas ha descendido de forma notable", por lo que afirma que no es necesario mantener la prisión para evitar un eventual delito de desórdenes.

La jueza también le prohíbe acudir a "reuniones reivindicativas" y señala que la causa se alargará porque hay muchos investigados por las protestas de los últimos días y los Mossos aún tienen que recavar imágenes de las manifestaciones, lo que llevará tiempo y podría convertir la medida cautelar en una pena anticipada, lo que sería ilegal.

Al parecer de la defensa, la argumentación de la jueza demuestra que el ingreso en prisión de Carles fue injusta, y el abogado ha sostenido que "no estaba basado en circunstancias personales sino de terceros sobre las que no tenía ningún poder", y cree que se le encarceló por el contexto social y político más que por hechos objetivos, dado que no tenía antecedentes y según el letrado no estaba justificado que la jueza apreciara riesgo de que volviera a delinquir.

Tras conocerse que quedará en libertad este mismo viernes, la portavoz del grupo de apoyo 'Carles Llibertat', Irene Jaume, ha comunicado que mantiene la manifestación convocada para el sábado, "para celebrar la libertad de Carles y para seguir reivindicando el derecho a manifestación y la libertad de expresión".

RECURSO CONTRA LA PRISIÓN

Durante la rueda de prensa, inicialmente convocada para explicar el recurso a la prisión provisional y antes de conocerse la puesta en libertad, Cáliz ha expuesto que "los hechos por los que se detuvo a Carles probablemente sea lo más leve de todos los atestados de detenidos que pasaron a disposición judicial el domingo".

"Quizás esta orden de pedir prisión, dado que Fiscalía es un cuerpo jerárquico, no vino de la argumentación jurídica basada en el atestado sino que fue carácter político o policial", y ha cuestionado que el informe de los Mossos d'Esquadra explica que Carles movió reiteradamente material de señalización pero se basa en un tiempo de solo 10 minutos.

El letrado ha contado que presentó el recurso acompañado de 18 escritos, entre ellos uno de la concejalía de Sants-Montjuïc y un manifiesto firmado por todos los miembros de la junta de portavoces del distrito, que "acreditan que Carles es una persona pacífica y nada violenta".