Llegan otras tres pateras a Baleares y suman 10 las interceptadas ayer, con un total de 183 inmigrantes a bordo

Archivo - Patera en Eivissa - POLICÍA NACIONAL - Archivo

MADRID 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

En la noche de ayer llegaron otras tres pateras a Baleares con lo que suman un total de diez las que fueron interceptadas en el día de ayer con 183 inmigrantes a bordo, según informa la delegación del Gobierno de las islas.

La número ocho fue interceptada a las 21:50 horas con 17 personas de origen magrebí, en la zona de Ses Salines (Sant Josep de Sa Talaia) de la isla de Ibiza.

En el rescate han intervenido la Guardia Civil del Puesto Principal de San Josep de Sa Talaia, el Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil y la Policía Local de Sant Josep de Sa Talaia.

A las 22:20 horas llegó otra con otras 18 personas, también de origen magrebí, a veintitrés millas al sur de la isla de Formentera, con la intervención de la Sección Fiscal y Fronteras del Puerto de Palma.

Y la décima lo hizo a las 23:05 horas, con otros 20 magrebíes, a 3 millas al sur de la isla de Formentera. Intervino el Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil y la Guardia Civil del Puesto Principal de Sant Josep de Sa Talaia.

Todas ellas se suman a las otras siete llegadas a lo largo del día de ayer con 128 inmigrantes lo que hace un total de 183 personas llegadas a las islas baleares en un solo día.