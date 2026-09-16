Llegan 5 pateras en las últimas horas a Baleares con 58 magrebíes que se suman a otras 6 de ayer con 81 inmigrantes

Archivo - Patera llegada a aguas de Baleares. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

MADRID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total de 5 pateras han llegado a Baleares en las últimas horas con 58 personas de origen magrebí que se suman a otras 6 llegadas a lo largo del día de ayer, con 81 inmigrantes, según informa la Delegación del Gobierno.

De estas cinco llegadas en las últimas horas, dos lo hicieron antes de las doce de la noche, lo que supone que ayer llegaron a las cosas de las islas baleares un total de ocho. Las otras tres han sido esta madrugada.

Así, a las 21:48 horas de ayer se procedió a la interceptación de un total de nueve personas de origen magrebí, en zona de línea de costa en Playa de Es Caló (Formentera), con la intervención de la Guardia Civil del Puesto de Formentera y la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (USECIC).

A las 23:53 horas se producía también el rescate de 12 personas de origen magrebí, en el mar, a tres millas al sur de la isla de Cabrera. Intervinieron el Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil y Salvamento Marítimo.

Ya esta madrugada han llegado otras tres. La primera a las 01:10 horas, cuando se ha procedido a la interceptación de dieciocho magrebíes, en línea de costa en Cala Galiota de Colonia de Sant Jordi (Ses Salines). En este caso, se produjo la intervención de la Guardia Civil del Puesto Principal de Santanyí, de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (USECIC) y Policía Local de Ses Salines.

A las 02:05 horas se ha procedido al rescate siete magrebíes en el mar, a tres millas al sur de la isla de Cabrera. También aquí intervino la Guardia Civil del Puesto Principal de Santanyí, la Unidad de Seguridad Ciudadana de Comandancia (USECIC) y en este caso, Salvamento Marítimo.

Y sobre las 4 de la madrugada se ha procedido a la interceptación de doce personas de origen magrebí, en Es Copinar (Formentera), con la intervención de la Guardia Civil del Puesto de Formentera y Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (USECIC).