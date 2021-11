Llop defiende los "históricos" presupuestos de Justicia frente a las críticas de PP, Vox y Ciudadanos

La oposición considera que la inversión es "insuficiente" y reprocha a la ministra su gestión

La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha defendido este martes --ante las críticas del PP, Vox y Ciudadanos-- la partida reservada a su departamento en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2022, que prevén un incremento del 11,5% respecto del año anterior para su Ministerio.

En su comparecencia ante el Pleno del Congreso, Llop ha asegurado que se trata de "unos presupuestos históricos" que "pretenden una recuperación justa" y que apuestan por la cohesión social y territorial, así como la igualdad y la transición ecológica, para "dar un paso adelante en la transformación de la Administración".

La ministra ha dedicado la mayor parte de su intervención a presentar unas cifras que ya adelantó su secretario de Estado en la Comisión de Justicia semanas atrás. Ha destacado la apuesta del Ministerio en tres reformas que ha considerado claves: la Ley de Eficiencia Procesal, la Ley de Eficiencia Organizativa y la Ley de Eficiencia Digital. "Nos hayamos ante un proyecto vertebrador de la sociedad", ha dicho.

Según ha recordado, el Ejecutivo destinará 2.284 millones de euros en materia de política de Justicia: 2.208 millones de euros corresponden al Ministerio, y 76 millones de euros responden al Consejo General del Poder Judicial, un incremento de un 4,2% en relación a 2021.

Del presupuesto del Ministerio, 1.646 millones serán destinados a gastos del personal; 206 millones de euros irán a la mejoras tecnológicas; 19,1 millones a obra nueva; 7,3 millones a obras de reposición; y un crédito de un millón de euros destinado al Centro de Estudios Jurídicos para atender el programa de becas para las oposiciones a la carrera judicial y fiscal.

Asimismo, la ministra ha subrayado la ampliación de la plantilla fiscal en 70 plazas y la oferta de empleo de hasta 200 plazas para la carrera judicial y fiscal, que ha sido tachada de "insuficiente" por el PP y Ciudadanos. Las críticas de ambas formaciones han incluido también otros aspectos del presupuesto y de la gestión de Llop al frente del Ministerio.

PP ACUSA A LLOP DE CANTAR NÚMERO COMO "NIÑA DE SAN ILDEFONSO"

El diputado y portavoz de Justicia del PP Luis Santamaría ha criticado a la ministra por haber "calcado" la comparecencia de su secretario de Estado. "Se han limitado a cantar números como si fuese una niña de San Ildefonso", ha dicho.

En el marco de su intervención, ha le reprochado que no aceptara "ni una sola enmienda" de los 'populares' y se ha burlado de que el Ejecutivo defendiera que son unos presupuestos "preciosos". Así, ha recurrido a la ironía para pedirle a la ministra que diga directamente que son "insuperables".

Más allá de la partida presupuestaria, ha cargado contra Llop por haberle "fallado" a los trabajadores del Ministerio tras no cumplir el acuerdo de subida salarial que tenía pactado con los sindicatos. "Ha actuado usted cual novia a la fuga para no firmar", ha dicho para luego insistir en que "le han faltado agallas".

Así, ha asegurado que la ministra "ni supo ni quiso" defender el acuerdo porque "no pinta demasiado, por no decir nada, en este Gobierno". Por ello, le ha recomendado a Llop "tirar de amor propio" para "irse con la cabeza alta a su casa".

VOX REPROCHA A LA MINISTRA QUE ALARDEE DE UN INCREMENTO

El diputado de Vox Javier Ortega Smith ha optado por presentar una batería de cifras para criticar los presupuestos. "Ustedes alardean de un incremento de casi el 12%, pero no engañan a nadie", ha dicho.

Ha repasado los datos del Consejo General del Poder Judicial sobre el aumento de asuntos en trámite de resolución, así como los número de asuntos pendientes y asuntos resueltos. Ha criticado el número de plazas para magistrados y fiscales ofertadas por el Ministerio, que según ha dicho es inferior a la cifra reclamada por el órgano de gobierno de los jueces. Y ha reclamado una Ciudad de la Justicia para Valladolid y para Ceuta. "No es cuestión de gastar más, sino de gastar mejor", ha señalado.

Ortega Smith también ha cargado contra la ministra por la falta de independencia judicial y por los pactos "bochornosos" entre PP y PSOE para nombrar al Defensor del Pueblo y a los miembros del Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas. "No solo tenemos que sufrir una justicia lenta y sin medios, sino que tenemos que soportar una justicia menos independiente y sometida a los dictados de los partidos políticos", ha dicho.

CIUDADANOS CRITICA LA INVERSIÓN EN REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS

El diputado y portavoz parlamentario de Ciudadanos Edmundo Bal ha asegurado que los presupuestos defendidos por Llop le resultan "poco creíbles". Ha criticado a la ministra por dedicar un "44% menos en rehabilitación de las infraestructuras" de la Administración de Justicia y ha puesto en duda los esfuerzos del Ministerio para apostar por la digitalización cuando todavía "en los juzgados siguen pidiendo copias en papel".

Bal también ha reprochado a la titular de Justicia que no cumpliera con el acuerdo de subida salarial pactado con los sindicatos. "No tienen ustedes palabra", ha dicho.

En este sentido, ha insistido en que el Ministerio debería dignificar las condiciones de los trabajadores de la Administración, incluidos también jueces y fiscales. "Son de los peores pagados de los países de nuestro entorno. Trabajan mucho más. Tenemos una media de 11 jueces por cada 100.000 habitantes cuando en Europa es de 21. No tenemos fiscales, no tenemos jueces y les pagamos mal. Es un milagro que la Justicia en España funcione, un milagro que no se debe a usted", ha señalado.

LA CUP PIDE MODIFICAR LA LEY DE AMNISTÍA

Por su parte, el diputado del Bloque Nacionalista Gallego Néstor Rego ha calificado estos presupuestos como "mejorables" al considerar que la inversión en Galicia "sigue siendo insuficiente para compensar el déficit histórico" que arrastran sus sedes y oficinas judiciales. Así, ha adelantado que votará en contra y ha criticado que el Gobierno no hiciese un "esfuerzo real" para mejorar.

La diputada de la CUP Mireia Vehí ha dedicado su intervención a la Ley de Amnistía y a la Ley de Memoria Histórica. Ha asegurado que los presupuestos que ha defendido Llop "no están revirtiendo" la "pervivencia del franquismo en el Poder Judicial".

"Usted hablaba de cosas que nos parecen positivas, pero cómo va a haber justicia si las cunetas rebozan de personas asesinadas", ha dicho para reclamar que se permita la investigación de los crímenes de la dictadura a través de una modificación de la normativa vigente. Así, ha insistido en que la Memoria Histórica "no puede ser una cuestión cosmética" y que debe "centrarse" en la eliminación o modificación de la Ley de Amnistía.

PSOE Y UNIDAS PODEMOS DEFIENDEN LAS CUENTAS

Por su parte, el diputado de Unidas Podemos Jaume Asens ha felicitado a la ministra por su trabajo y ha asegurado que "estos presupuestos fijan un rumbo para abordar grandes retos". Ha celebrado, además, la partida destinada a las becas para el acceso a las oposiciones de jueces y fiscales y ha subrayado que son unas cuentas que nos acercan a Europa.

Asimismo, ha recordado que "queda por hacer", en referencia a una "ley para blindar la libertad de expresión", pero ha explicado que hasta que eso no pase deben concederse indultos a personas como el rapero Pablo Hásel, condenado por enaltecimiento al terrorismo.

Desde el PSOE, el diputado Francisco Aranda ha insistido en que el Gobierno "cumple" y que "en el fondo" lo que le molesta al PP es que están "cumpliendo con lo establecido". Según ha defendido, estos son "unos presupuestos para la recuperación económica", con un Plan de Justicia 2030 y tres leyes de eficiencia.

Ha acusado a los 'populares' de carecer de "valentía" para hacer frente a su "rol de oposición" y les ha pedido "sentido de estado" y "altura de miras" para renovar el CGPJ.