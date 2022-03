Llop lamenta que no haya una "oposición de Estado" que permita reformar los delitos de rebelión y sedición

Asegura que el Gobierno ya actuó en el ámbito de sus competencias al conceder los indultos

MADRID, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha admitido que es necesario reformar varios delitos recogidos en el Código Penal --como el de rebelión y sedición-- y ha lamentado que no haya una "oposición de Estado" que permita llevar a cabo esta modificación. Así, ha insistido en que no depende del Gobierno, porque el Ejecutivo no hace las leyes y ha subrayado que desde Moncloa ya han actuado en el ámbito de sus propias competencias, "en los indultos".

Llop se ha pronunciado así en el Pleno del Senado durante la interpelación planteada por la senadora de ERC Laura Castel Fort sobre el cumplimiento de las resoluciones internacionales relativas a los derechos humanos en España. La dirigente ha reclamado a la ministra que siga las recomendaciones de Europa y que, entre otras cuestiones, reforme los delitos de rebelión y sedición por los que se llevó a juicio a los líderes independentistas.

La ministra ha asegurado que por parte del Gobierno hay "toda la voluntad del mundo, pero también todo el deseo de que la oposición se centre, en todo el sentido literal de la palabra", para que se llevan a cabo "reformas duraderas" recomendadas por los organismos internacionales.

En este sentido, ha asegurado que el Gobierno es "muy consciente" de que algunos tipos penales deberían "modernizarse", pero ha insistido en que para ello hace falta una "oposición de Estado". Así, ha lamentado que una reforma de este calado en lugar de "alentar los consensos" entre los partidos políticos lleve a las formaciones a una posición que ha tildado de "demagógica" y "populista".

La titular de Justicia ha reiterado que una modificación del Código Penal requiere de "reflexiones sosegadas" y ha recriminado a "una parte del arco parlamentario" que esté en una "tensión permanente" o en "connivencia" con quienes "pretenden socavar los cimientos democráticos". Así las cosas, ha insistido en que "determinados comportamientos desafiantes" no ayudan a generar consensos para que se lleven a cabo las reformas necesarias.

En el marco de su intervención, Llop ha criticado la actuación del PP. Ha destacado que cuando el Gobierno piensa que es necesario realizar avances en derechos humanos para proteger a mujeres, "el principal partido de la oposición pacta con quienes niegan la violencia machista". "El verdadero patriotismo se demuestra en reformas", ha dicho.

La ministra se ha referido también a los partidos con menor representación. Ha asegurado que el Estado "cumple" y ha subrayado que "la responsabilidad con el Consejo de Europa también implica a las minorías parlamentarias" para que actúen con "sentido de Estado".

Así, ha asegurado que España no cuenta con "una oposición a la altura de las circunstancias" porque está "instalada en la comodidad de desgastar al Gobierno". "No se dan cuenta de que así se desgastan ellos mismos", ha añadido.

ERC INSTA A LA MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO PENAL

Castel Fort, que ha repasado las últimas recomendaciones del Consejo de Europa y del Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco), ha pedido que se reforme el delito de sedición y de rebelión para que su interpretación no conlleve a la penalización de una convocatoria de referédum ni a sanciones "desproporcionadas" por hechos que ha amparado en la libertad de expresión.

Ante tales afirmaciones, la ministra de Justicia ha querido dejar en claro que "determinadas condenas lo han sido por incumplir el orden constitucional" y no por emitir "opiniones". "Ha sido por incumplir la ley", ha subrayado sin mencionar a los líderes del 'procés' que fueron condenados a penas de hasta 13 años de prisión por sedición y malversación.

La senadora republicana, además, ha insistido en que España debería retirar todos los procedimientos penales contra los políticos independentistas, así como las peticiones de extradición. En este sentido, ha señalado que este martes se cumplen cuatro años del "exilio" de la secretaria de ERC Marta Rovira.

Ha dicho también que debería revisarse el delito de malversación para que la culpabilidad se determine cuando la pérdida sea "real y cuantificada". Y ha recordado que el exministro Cristóbal Montoro dijo que ni un euro del dinero público se había dedicado al presupuesto del referéndum.

LLOP ASEGURA QUE "ESPAÑA CUMPLE"

Ante la insistencia de Castel Fort, que recordaba a la ministra que este país es miembro del Consejo de Europa y que se ha comprometido al cumplimiento de los derechos humanos, Llop ha remarcado de forma tajante que "España es un estado social y democrático de derecho".

La ministra ha criticado el hecho de que en la intervención de la senadora de ERC pareciera que España es una suerte de "Estado incumplidor" al que "hay que vigilar de cerca". "España cumple, señoría", ha señalado para luego añadir que, además de cumplir con aquello que se le obliga, también "toma buena nota" de aquello que se le recomienda.

A su vez, ha repasado una serie de datos y ha subrayado que el Comité de Ministros ha considerado que España ha ejecutado "debidamente" más del 50% de las sentencias emitidas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). Además, ha precisado que "todas las cantidades" e indemnizaciones que han sido exigidas al Estado español han sido satisfechas en el plazo de tres meses que exige Estrasburgo.