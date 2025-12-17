Llorca se desvincula de la ruptura con Vox en Aragón y dice que los de Abascal han tenido "altura de miras" con la dana

El presidente de la Generalitat valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ofrece una rueda de prensa, en el Palacio de La Moncloa, a 17 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat Valenciana, el 'popular' Juan Francisco Pérez Llorca, ha diferenciado la relación del PP con Vox en su región con la situación que se ha vivido en Aragón que ha provocado el adelanto electoral, aunque sí que ha reivindicado la "altura de miras" que, a su juicio, ha tenido la formación liderada por Santiago Abascal con la dana.

En la rueda de prensa posterior a la reunión que ha tenido con el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, el presidente valenciano ha precisado que la relación entre PP y Vox en Aragón es un caso "completamente diferente" a lo que ocurre en la Comunitat.

Eso sí, ha reconocido que él no ha negociado ningún presupuesto con Vox y no ha firmado ningún acuerdo para que le apoyaran en su investidura, aunque sí que ha admitido que en el caso concreto de la Comunitat Valenciana están "por encima de todo" las circunstancias especiales de la dana.

Por ello, ha dicho que Vox "ha tenido más altura de miras que incluso el PSPV", que, según ha recordado, llegó a decir que votarían a favor de los Presupuestos de la Generalitat, "y luego la ministra Diana Morant no lo hizo".