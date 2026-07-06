C-LM pide al PP que apoye la senda de estabilidad y Asturias exige una reforma de la regla de gasto

El ministro de Hacienda, Arcadi España (c), preside una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) en el Ministerio de Hacienda, a 6 de julio de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda de Castilla-La Mancha, el socialista Juan Alfonso Ruiz Molina, ha pedido el apoyo del PP a la senda de estabilidad para que el Gobierno central pueda presentar su proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2027, mientras que su homólogo en Asturias, Guillermo Peláez, ha exigido reformar la regla de gasto.

Así se han pronunciado los dos consejeros socialistas en declaraciones a los periodistas a su llegada al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) en el que el ministro de Hacienda, Arcadi España, fijará los objetivos de estabilidad de las administraciones públicas, de cara a la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2027.

El primero en hablar ha sido el consejero asturiano, que ha dicho que espera que la actualización de la regla de gasto sea "positiva" y que se incremente ese margen como consecuencia del "buen desempeño" de la actividad económica en España.

En cualquier caso, ha incidido en su reivindicación de que es "necesario" reformar la regla de gasto, ajustarla al marco normativo de la Unión Europea: "No podemos aceptar como normal que 16 de 17 comunidades autónomas incumplan la regla de gasto, incluida la propia Administración General del Estado".

Sobre el voto de Asturias en este CPFF, el consejero cree que en principio será un objetivo de déficit del 0,1% y en principio cuenta con el apoyo del Principiado a esa senda de estabilidad.

C-LM RECONOCE QUE QUISIERA TENER MÁS MARGEN

Por su parte, el consejero de Castilla-La Mancha ha admitido que le gustaría tener un mayor margen de maniobra, aunque ha pedido al PP que vote a favor para que los Presupuestos puedan continuar su recorrido y ya verán si luego los tumban en el Congreso.

"Pero yo creo que es bueno que el Gobierno ponga sobre la mesa lo que haría con los recursos de los contribuyentes. En cualquier caso, estamos hablando fundamentalmente del déficit en el que podemos ocurrir las comunidades autónomas para el año que viene", ha añadido.

C-LM CONTRA CATALUÑA

Sobre el modelo de financiación, el consejero de Castilla-La Mancha ha tachado de "imprudentes" las palabras de la consellera de Cataluña Alícia Romero en las que anuncia que habrá próximamente un Consejo de Política Fiscal y Financiera para hablar de financiación.

Para el dirigente de Castilla-La Mancha, la consellera catalana "da por hecho" que se va a aprobar ese modelo, que está "pactado de forma unilateral con una sola comunidad autónoma e incluso con un solo partido político".

En este contexto, se ha preguntado "para qué han servido" las reuniones bilaterales convocadas por el Ministerio de Hacienda, en la que Castilla-La Mancha ha puesto de manifiesto cuál es el modelo que defiende.

"Quiero pensar que no ha sido un paripé esas reuniones bilaterales que hemos mantenido y desde luego echo de menos que el Gobierno de la Nación no haya desmentido a la Consejera de Hacienda de Cataluña que ya da por hecho que se va a aprobar en el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera", ha sentenciado.