López Miras culpa a los "intereses" políticos de Vox de los retrasos en los acuerdos en Extremadura y Aragón

MADRID, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Región de Murcia, el 'popular' Fernando López Miras, ha atribuido el retraso en la "posible" formación de gobiernos en Extremadura y Aragón a los "intereses" políticos de Vox, al considerar que la falta de acuerdos responde a una estrategia para esperar a que concluya el ciclo electoral y no a una cuestión de "principios".

"No es verdad lo que dicen, no es verdad que estos son sus principios y que, si quieren, habrá gobierno. No es cierto y no se lo cree nadie", ha afirmado López Miras, quien ha criticado que "no hay gobierno porque no interesa hasta que no termine el ciclo electoral", una actitud que, a su juicio, "no es responsabilidad" ni "pensar en las personas".

En un coloquio organizado por 'SigloXXI', el presidente murciano ha puesto como ejemplo la situación en Aragón y ha cuestionado que se vaya a formar gobierno antes de las elecciones de Castilla y León. "¿Habrá gobierno antes? Todos ustedes saben que no", ha señalado.

"La verdad muchas veces se dice con hechos, no con palabras. Y la verdad se dice gestionando y tomando decisiones, no en los mítines", ha subrayado.

En este sentido, el presidente murciano ha insistido en que la relación entre PP y Vox debe estar presidida por la "responsabilidad" y el diálogo, y ha advertido de que "negociar no es imponer". "Cuando alguien plantea condiciones de 'si quieres las tomas y si no las dejas', demuestra que no tiene intención de llegar a acuerdos", ha afirmado.

Asimismo, ha rechazado que el PP deba facilitar la entrada de Vox en los gobiernos autonómicos como una estrategia para que se "desgaste" políticamente. "Nosotros no estamos pensando en desgastar a nadie, estamos pensando en gobernar para los ciudadanos", ha asegurado.

GOBIERNOS ESTABLES

En este sentido, López Miras ha recalcado que los ciudadanos lo que demandan son gobiernos "estables" y ha advertido de que supeditar la formación de ejecutivos a estrategias electorales no es "responsable". "Cuando hablamos de gobiernos hablamos de sanidad, de educación, de dependencia, no hablamos de políticos", ha apuntado.

Además, ha defendido que el Partido Popular actúa "pensando únicamente en el interés general" y ha recordado que su formación ha sido la más votada en los últimos procesos electorales. "Es el partido que mejor sabe convivir con la situación política actual", ha añadido.

Por último, López Miras ha defendido que los gobiernos en solitario "siempre son mejores", aunque ha reconocido que la última palabra la tienen los ciudadanos. "Los partidos políticos tenemos que dar respuesta a la voluntad mayoritaria de la sociedad", ha concluido.