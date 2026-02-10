López Miras defiende el Plan Nacional del Agua siempre que se garantice el abastecimiento de la cuenca cedente

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, interviene durante el acto conmemorativo del Día de la Región de Murcia en FITUR 2026, en IFEMA, a 22 de enero de 2026, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha reiterado su apoyo en el Plan Nacional del Agua --anunciado por el presidente del Partido Popular, Alberto Nuñez Feijóo,-- siempre que se garantice el abastecimiento de la cuenca cedente. "Si hay agua, se trasvasa; si no, no", ha sentenciado.

En un coloquio organizado por 'Siglo XXI', el 'popular' se ha declarado partidario de los trasvases siempre que se respeten dos principios: que exista agua suficiente y que se garantice primero el abastecimiento de la cuenca cedente.

En este sentido, López Miras ha sostenido que la solidaridad "no solo se puede aplicar a la financiación autonómica", sino que debe extenderse también a los recursos naturales, como el agua. "Tenemos que garantizar que todos los españoles tengan agua. Todos", ha insistido.

Además, ha defendido la necesidad de una política hídrica basada en la "solidaridad y en un proyecto común de país" para "no condene a una parte de España a sufrir sequía cuando todo el país tiene agua". "¿Quién puede estar en contra de que, cuando sobra agua, llegue al resto del país?", ha planteado.

"EQUILIBRIO ACEPTABLE" EN EL MAR MENOR

Por otro lado, López Miras se ha referido a la situación del Mar Menor, asegurando que actualmente mantiene un "equilibrio aceptable" gracias a la inversión del Gobierno regional, especialmente en labores de limpieza. No obstante, ha subrayado que la solución definitiva depende del Estado, que ostenta las competencias en la cuenca hidrográfica, el litoral y el propio mar.

Ha recordado que el proyecto de "vertido cero", aprobado durante el Gobierno de Mariano Rajoy y con declaración de impacto ambiental, fue paralizado. "Se metió en un cajón y se apostó por soluciones que no llegan", ha lamentado.