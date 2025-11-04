López Miras dice que solo el PP "frena al sanchismo" y elogia a Feijóo: "Nunca se escuchó tanto a los territorios"

El presidente de Murcia, Fernando López Miras, presenta la conferencia del secretario general del PP, Miguel Tellado, en el Club Siglo XXI. - PARTIDO POPULAR

MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha asegurado este martes que el PP es el "único partido que frena el avance del sanchismo en España" y ha elogiado la actuación de Alberto Núñez Feijóo al frente del Partido Popular porque "nunca se escuchó tanto a los territorios".

"Nunca se escuchó tanto a los territorios, ni se les estuvo tan en cuenta, ni se empatizó con ellos o se dio lealtad y compromiso antes de pedirlo", ha declarado López Miras en la presentación de la conferencia-coloquio del secretario general del PP, Miguel Tellado, que ha organizado el Club Siglo XXI.

Tras asegurar que Tellado representa la "coherencia" del PP, ha recalcado que "hoy el Partido Popular es el único partido que frena el avance del sanchismo en España". "Y lo hacemos con una oposición firme, contundente, al mismo tiempo que ponemos encima de la mesa propuestas y alternativas a un Gobierno que solo resiste de forma agónica", ha añadido.

López Miras ha puesto en valor el trabajo de Tellado --al que ha descrito como un "referente personal y político" al que admira-- y ha dicho que está llamado a tener un "papel protagonista" en el "tiempo nuevo que España necesita", dado que, a su juicio, con él ganará las elecciones el PP y Feijóo llegará a la Presidencia del Gobierno de España.

"En un país donde el Gobierno se ha convertido en un búnker que ya no dialoga ni con los suyos, la voz de Miguel Tellado es un recordatorio constante de que hay otra forma de gobernar, con reglas, con límites, con respeto institucional y con sentido de Estado", ha manifestado.

TELLADO, "UN GENERAL SECRETARIO"

Además, ha subrayado que Tellado ha sabido "ganarse el respeto de los territorios y la autoridad moral entre los presidentes autonómicos". A su juicio, es "una autoridad que no se puede ganar si no se es buena persona".

López Miras ha dicho que Tellado "también ha ejercido el poder". "De hecho es un general secretario, ya que nunca antes la Secretaría General había acumulado competencias directas, pero siempre lo ha ejercido desde la empatía, escuchando a todos, respetando el conocimiento y la autonomía de los territorios", ha recalcado.

El presidente murciano ha señalado que él es "decano de los presidentes autonómicos" y el "único que ha ejercido su presidencia con cuatro secretarios diferentes" del partido. "Y como diría la canción, si me das a elegir, me quedo contigo", ha finalizado.