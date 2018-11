Lozano asegura que hay que explicar en el extranjero que Puigdemont no es un "exiliado" político, sino un "fugado"

Publicado 08/11/2018 11:50:14 CET

MADRID, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La recientemente elegida secretaria de Estado de la España Global, Irene Lozano, ha señalado este jueves que hay que contrarrestar el relato independentista en el extranjero y, entre otras cosas, hay que explicar que el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont no es un "exiliado", sino que se trata de un prófugo de la Justicia española.

"Me ofende que se pueda llamar exiliado a alguien como Puigdemont, simplemente es un fugado de la Justicia", ha manifestado Lozano en una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press, preguntada por la tarea de responder desde el Gobierno al relato que mantiene el independentista y que trata de llevar a la arena internacional.

Lozano fue elegida hace un mes para sustituir a Carlos Espinosa de los Monteros al frente de Marca España, organismo dependiente del Ministerio de Exteriores y al que se rebautizó con el nombre de España Global.

EN ESPAÑA SE ENCARCELA A POLÍTICOS QUE DELINQUEN

En el caso concreto de Puigdemont y los exconsellers en el extranjero, la dirigente considera que es una falta de respeto a aquellos que "cuando acabó la Guerra Civil, tuvieron que marcharse con una maleta a sufrir a otro país".

En este sentido, aboga por hacer pedagogía en el exterior de que España es un Estado de Derecho y, como tal, los delitos que se cometan "deben ser juzgados". Y ha recordado que el fuera exministro Rodrigo Rato ingresó en prisión hace unas semanas por apropiación indebida en el caso de las tarjetas black.

"También se encarcela a los políticos que cometen delitos", ha evidenciado la socialista. "Cuando hay igualdad frente a la ley, cuando hay alguien que ha cometido varios delitos, se le juzga y si tiene que ir a la cárcel va", ha apostillado.

"LA IMAGEN DE ESPAÑA ESTÁ POR DEBAJO DE SU POTENCIAL"

Preguntada por su cometido al frente de España Global, Lozano ha manifestado su intención de "mejorar la reputación" del país en aspectos políticos, de patrimonio y ecológicos entre otros, ya que ha explicado que "la imagen de España está por debajo de su potencial"-

"Se debe superar lo que todo el mundo sabe de nosotros, el 'everything under the sun'", ha argumentado.

Para ello, ha hecho un llamamiento a los españoles residentes en el extranjero, un 9%, a que sean "embajadores metáforicos" de las costumbres españolas.

Lozano ha puesto como ejemplo a Francia, señalando que a los escolares galos se les dice que cuando están en el extranjero representan a su país. "Eso cala en su vida adulta", ha subrayado.

Por otro lado, asegura que, institucionalmente, la 'marca España' también está cambiando con la llegada del nuevo Gobierno debido al "instinto viajero" del presidente. "Angela Merkel dijo que por fin podía hablar con el presidente sin traductor. Entenderse en inglés con facilidad también allana la relación entre mandatarios" ha concluido.