La Luisiana celebra la Romería de la Cruz y las Fiestas de El Campillo en honor a la Virgen de Fátima del 1 al 4 de mayo

Presentación en la Casa de la Provincia de la Diputación de Sevilla del cartel de las fiestas de la Romería de la Cruz y las Fiestas de El Campillo en honor de la Virgen de Fátima. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de la localidad sevillana de La Luisiana, María del Valle Espinosa, acompañada por el primer teniente de Alcaldía de La Luisiana y El Campillo, Juan Manuel Rivero; el concejal de Cultura, Ignacio Mateo Selfa, y el presidente de la Hermandad de Amigos de Fátima de El Campillo, José Antonio Rivero, han presentado este miércoles en la Casa de la Provincia de la Diputación de Sevilla el cartel de las fiestas de la Romería de la Cruz y las Fiestas de El Campillo en honor de la Virgen de Fátima, que se celebrarán del 1 al 4 del próximo mes de mayo, con un programa de actividades para todos los públicos.

Tal y como ha emitido la institución provincial en una nota, la Romería de la Virgen de Fátima es un evento que se remonta a la época de la colonización, en torno al año 1770, cuando los colonos que llegaron al territorio, de origen mayoritariamente católico, celebraban la Cruz de Mayo.

En contexto, según la Diputación hispalense, es a mediados del siglo XIX cuando empieza a consolidarse como una fiesta "de primer orden" entre la población, cuyo símbolo es la cruz que durante ese día se adornaba de flores, margaritas y ramas y se colocaba en la plaza.

Asimismo, a partir de 1952, la fiesta en El Campillo da un "giro importante" y, promovido por algunas personas del pueblo, se decide ir en romería a La Luisiana con algunos carros y carretas adornadas y traer la virgen de Fátima para que esté en la iglesia de El Campillo durante las jornadas del día de la Cruz.

"El resultado de este evento fue tan increíblemente positivo que ha llegado hasta nuestros días, siendo sin lugar a dudas, el día más importante de todos los campiñeses", ha explicado la alcaldesa, al tiempo que han agregado que "setenta y cuatro años después se vive de manera participativa entre todos, llevando en el trayecto hacia la Luisiana más de cincuenta vehículos, remolcando carrozas, carretas y carros revestidas de flores de papel y telas, que se prepara mes y medio antes de la salida de las fiestas, que se suele celebrar entre los días 1 y 4 de mayo".

De este modo, la regidora ha enfatizado en que este festejo "promueve el encuentro social y refuerza la identidad cultural de El Campillo, bajo la organización de la Hermandad de Amigos de Fátima".

Según la institución hispalense, la fiesta comienza "a primerísima hora de la mañana", con el toque de diana de la Banda Municipal, y contempla un recorrido entre las localidades de El Campillo y La Luisiana y su regreso, con una caravana de carrozas adornadas con flores de papel de seda que acompañan la Carreta de la Virgen de Fátima y una comida campera en la zona del arroyo El Cascajoso.

En esta línea, han destacado que las carrozas de los romeros y romeras en los años 70 --que antiguamente se adornaban con palmeras y flores del campo--, comienzan a ser decoradas en su totalidad con flores de papel de seda que, actualmente, "se han convertido en la seña de identidad de esta romería frente a otros eventos similares".

Además, estas carrozas, por su laboriosidad, se preparan desde meses antes por cada grupo de romeros, puesto que algunas pueden llevar más de treinta y cinco mil flores de colores distintos y reciben premios como colaboración con el esfuerzo de los romeros, que cada año se esmeran más en dicha decoración.