Madrid, Barcelona, Asturias y Santa Cruz de Tenerife, provincias con mayor incremento del CERA desde 2023

Archivo - Material electoral para las elecciones generales del 23 de julio. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Madrid, Barcelona, Asturias y Santa Cruz de Tenerife son las circunscripciones en las que se ha producido un mayor incremento de inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) desde las elecciones generales del año 2023.

En concreto, en esta legislatura el número de personas con derecho a voto desde el extranjero ha pasado de 2.328.261 a 2.747.688, un repunte del 18,03% (419.927 electores más), que coincide con el grueso de la concesión de la nacionalidad en aplicación de la disposición adicional de la Ley de Memoria Democrática, conocida como 'ley de nietos'.

Esta norma entró en vigor en octubre de 2022, pero las nacionalizaciones tuvieron un impacto limitado en el CERA de las generales de 2023, en las que pudieron votar los inscritos en el censo exterior hasta el 1 de marzo de aquel año.

En una reciente respuesta parlamentaria el Gobierno habla de 600.684 expedientes de nacionalidad derivados de la llamada 'ley de nietos' hasta el 31 de agosto de 2026, que habían acabado en la inscripción de 369.017 nuevos españoles en el Registro Civil.

MEDIO MILLÓN DE ELECTORES EN ARGENTINA

Según los datos de la Oficina del Censo Electoral, consultados por Europa Press, el mayor incremento del CERA se ha producido en Argentina, que suma 85.599 electores nuevos y supera el medio millón (520.203 personas). Y le sigue México, otro de los países que recibió más emigración tras la Guerra Civil y la dictadura donde 55.259 personas más engrosan un censo que componen 191.062 electores.

El tercer país donde más aumentan los inscritos en el CERA es Estados Unidos, con 53.317 electores más que hace tres años y un total de 211.479 potenciales votantes. Le siguen Francia, con 27.228 nuevos inscritos (hasta los 265.212); Reino Unido (18.925 más, hasta 153.126) y Cuba (16.242 nuevos electores, con un total de 169.038).

Las circunscripciones con más nuevos votantes del CERA en este periodo son Madrid, con 118.440 electores más, lo que supone un incremento del 31,45%; Barcelona, con 44.704 nuevos electores: Asturias, donde se han sumado 19.280 personas y Santa Cruz de Tenerife, con 17.342 personas más con derecho a voto.

EL CENSO DE MADRID EN EL EXTRANJERO AUMENTA UN 31%

Según los datos del censo del 1 de agosto, que es el que rige para los comicios del 29 de noviembre, la provincia con más electores del exterior será Madrid, con casi 494.935 personas. México es el país con más inscritos en el CERA con derecho a voto en la Comunidad de Madrid, con 69.255 personas, 31.356 más que en 2023. Le siguen Estados Unidos, con 62.214, 15.963 más que en la anterior convocatoria, y Argentina, que suma 8.789 electores más que los 22.587 de 2023.

Barcelona es la segunda circunscripción con más potenciales votantes desde el extranjero, con un total de 262.286 personas, 44.704 más que las 217.682 que estaban inscritas en el CERA de 2023. En este caso los residentes en Francia son mayoría (28.300) y le siguen Argentina (26.443) y Estados Unidos (22.588). En cada uno de estos tres países el incremento de inscritos se sitúa en el entorno de las 5.000 personas. El cuarto país con más apuntados en el CERA es México, con 18.837 personas, 3.879 más que en 2023.

En el caso de Asturias, el censo de residentes en el extranjero ha crecido en 19.280 personas desde la anterior convocatoria electoral, llegando a las 142.710, que, en su mayor parte (36.068) viven en Argentina, México (26.895) y Cuba (16.669). En esta circunscripción el mayor incremento de inscritos se ha registrado en Argentina, con 4.840 electores más, seguida de México, con un añadido de 5.816, mientras que en Cuba el CERA cuenta ahora con 1.090 nuevos electores.

En Santa Cruz de Tenerife podrían votar 124.555 personas que viven fuera, 17.342 más que en 2023, siendo Venezuela el país con más inscritos, 46.803, unos 4.400 más que hace tres años. En Cuba hay 43.415 potenciales electores, 5.716 más, y Estados Unidos, cuenta con 12.111, 4.086 más que en la anterior cita con las urnas.

CORUÑA, MÁLAGA, PONTEVEDRA Y VALENCIA

En 14.329 personas ha crecido el censo de los residentes en el extranjero que votan en A Coruña, al pasar de 163.366 a 178.695 en este periodo entre elecciones. Argentina está en cabeza en esta circunscripción con 61.694 electores, 4.688 más que en 2023. Desde Uruguay podrán hacerlo 22.162, 3.203 más y desde Suiza 16.608, mil más que hace tres años.

En Málaga ahora podrán votar desde el extranjero 12.530 personas más que hace tres años y llegan a las 73.383. Unas 14.9000 podrán hacerlo desde Argentina, 3.800 más que en las últimas legislativas; 8.857 desde Francia (866 más) y casi 7.000 desde Alemania unas 550 más que hace tres años.

Pontevedra cuenta con 149.329 inscritos en el CERA, 12.500 más que en la anterior convocatoria de generales. De ellos, 52.994 viven en Argentina (cerca de 4.300 más que en 2023). Otros 25.066 están en Brasil, unos 2.600 más, y 13.600 en Uruguay, 1.600 más que en 2023.

El incremento de electores con derecho a voto en Valencia ha crecido en 11.865 personas desde 2023 hasta alcanzar los 82.257 electores. En este caso el país con más potenciales votanes es Francia con 16.698, 1.738 más, seguido de Argentina, con 8.831 y creciendo en 1.782 electores.

CASI 10.000 VOTANTES DEL EXTERIOR MÁS EN LAS PALMAS

Un total de 9.724 personas más que en la anterior convocatoria podrán ejercer su derecho a voto en Las Palmas de Gran Canaria, que cuenta con 65.365 electores en el extranjero, en su mayoría de Argentina (3.228, cerca de 500 más) y Cuba (28.639, unos 2.700 más)

El crecimiento del CERA en Pontevedra se cifra en 7.565 personas, y se sitúa en 110.503 personas, con Argentina como país con más inscritos (31.883, 2.683 más que hace tres años), seguido de cuba con 14.861, unos 900 más que en 2023.

En Lugo el censo de los residentes en el extranjero ha aumentado en 7.238 electores, con un total de 76.336, de los que 34.812 tienen su residencia en Argentina, 3.233 más que hace tres años, el segundo país con más potenciales votantes en esta provincia es Cuba, con 16.466 inscritos, casi mil más que en la anterior cita electoral.