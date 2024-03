Magistrada Supremo de EEUU avisa de que "no se puede depender tanto de los tribunales para luchar contra la desigualdad"

Sostiene que aunque los tribunales son uno de los mejores sitios para "ayudar a la igualdad", la sociedad suele ir más adelantada



MADRID, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La magistrada de la Corte Suprema de Estados Unidos Sonia Sotomayor --la tercera mujer en acceder a dicho órgano y la primera hispana en hacerlo-- ha avisado de, aunque los tribunales son de los mejores sitios para "ayudar a la igualdad", "no se puede depender tanto de las cortes para luchar contra la desigualdad" porque éstas suelen ir por detrás de la sociedad.

Así se ha pronunciado en un acto del Tribunal Constitucional con motivo de conmemoración del Día de la Mujer en el que ha participado junto al presidente del órgano de garantías, Cándido Conde-Pumpido, y la vicepresidenta del tribunal Inmaculada Montalbán.

Sotomayor, una de los nueve miembros de la Corte Suprema, ha iniciado su intervención advirtiendo de que aprendió el español "en casa" y ha hecho un repaso por su carrera y por la historia del tribunal del que ahora forma parte. En este sentido, ha recordado que la Corte Suprema no acogió la igualdad de mujeres y hombres hasta los 90". "Hasta entonces no le estaba dando derechos a las mujeres, se los estaba quitando", ha dicho.

Por ello, ha insistido en que aunque los tribunales son uno de los mejores sitios para "ayudar a la igualdad en la sociedad", estos no siempre son un reflejo de la sociedad en la que las mujeres representan la mitad de la población.

Así las cosas, ha incidido en que "no se puede depender tanto de las cortes para luchar contra la desigualdad", porque estas siempre dependen, entre otras cuestiones, de su "época".

EL IMPACTO DE LAS MUJERES EN LOS TRIBUNALES

Preguntada sobre si ve a una mujer presidiendo la Corte Suprema de Estados Unidos en un futuro cercado, Sotomayor se ha mostrado dudosa. "Tenemos un presidente al que le quedan como 30 años de vida", ha bromeado.

Sobre la representación de las mujeres en la judicatura estadounidense, la magistrada ha recalcado que los números son "un poco mejor" que en España. "Tenemos más de 35% de jueces mujeres en Estados Unidos", ha dicho, al tiempo que ha subrayado que el presidente Joe Biden ha nombrado a varias, mientras que el expresidente Donald Trump designó a menos.

Respecto a la influencia de las mujeres en los tribunales de EEUU, Sotomayor ha recalcado que hay estudios que comprueban que en aquellos tribunales en los que han participado juezas se ha cambiado la actitud al momento de tratar asuntos relativos a mujeres en casos como divorcios.

También ha apuntado que, en el caso de la Corte Suprema, la relación entre los magistrados ha mejorado tras la entrada de juezas. Según ha dicho, en los años 30, cuando no había juezas en dicha corte, los magistrados tenían una mala relación e incluso se señalaban públicamente entre ellos.

En el marco de la conversación entre los dos magistrados del Constitucional y Sotomayor, Conde-Pumpido ha celebrado la presencia de magistradas en el tribunal de garantías español: "Las mujeres van directamente al núcleo del problema y para mí eso es una virtud de la mujer en el mundo judicial".

LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN LA JUSTICIA

Preguntada por la inteligencia artificial, Sotomayor ha asegurado que esta nueva tecnología "va a afectar" al mundo judicial, pero se ha mostrado confiada en que los jueces seguirán siendo necesarios.

"Estamos aquí porque la ley no es blanca y negra, es gris. Y todos los problemas importantes no tienen una respuesta fija. Necesitan que nosotros nos hablemos para conseguir la mejor respuesta para la situación", ha apuntado para luego incidir en que "una máquina no puede hacer" lo que hacen los jueces.

En el marco del encuentro, Conde-Pumpido ha celebrado la visita de Sotomayor, la primera oficial a España, y ha recalcado que ésta es la primera vez que el Constitucional recibe a un magistrado del Tribunal Supremo de Estados Unidos. El presidente del TC ha aplaudido la carrera de Sotomayor, a quien ha calificado como "una mujer que constituye un ejemplo de perseverancia y brillantez académica".

Sotomayor ha explicado que aunque muchos le señalan como un referente intenta no pensar demasiado en ello. "Si paso el tiempo pensando eso, estoy segura que me mete miedo. Una no puede vivir la vida pensando si es un poder. Una tiene que pasar la vida haciendo la diferencia en cualquier trabajo que uno escoja. No importa si es en la vida de derecho, doctor, la persona que te sirve la comida en una cafetería", ha señalado.