Maíllo augura que el candidato del nuevo Sumar saldrá por "consenso" y que remontarán en las encuestas cuando se anuncie

El portavoz de Por Andalucía y coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, durante la celebración de la rueda de prensa para valorar la actualidad política y parlamentaria del país, a 6 de julio de 2026, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, ha insistido en que los tiempos para la elección del candidato de la coalición para los comicios generales que impulsa junto a Movimiento Sumar, Más Madrid y Comuns tiene que ser "diligentes", dado que puede haber un adelanto técnico de elecciones.

A su vez, se ha mostrado convencido, además, de que el futuro liderazgo electoral del espacio será por "consenso" entre todos los actores implicados en la nueva confluencia.

También ha opinado que el espacio político va a crecer en intención de voto cuando el votante sepa quién es su referente a las generales. "Hay un sector que nos votó que nos está esperando", ha añadido en relación a las encuestas publicadas por varios medios de comunicación.

Durante una rueda de prensa en Madrid en representación de los partidos del socio minoritario, ha subrayado que las cuatro fuerzas políticas que han revalidado su alianza electoral están haciendo un trabajo "discreto", pero "bastante intenso" y "cohesionado", para lanzar una frente amplio de la izquierda alternativa con vistas a las generales.

Al respecto, ha explicado que la secuencia será primero el programa y después la candidatura, destacando que los cuatro partidos hay una "voluntad de acuerdo" para ofrecer un proyecto que evite que España "sea la Hungría del sur de Europa".

"LA GENTE NOS ESTÁ ESPERANDO"

"Recogemos el guante del reto que plantea el PP y Vox, en esa coalición política que tienen, para que la izquierda nos movilicemos y hagamos una disputa formidable, haciendo bien las cosas", ha apostillado para indicar que los ritmos tienen que ser "diligentes" y que cuando tengan una decisión tomada, lo anunciarán públicamente. Él mismo ha abogado por definir al candidato como muy tarde en septiembre.

En cuanto a los sondeos publicados y que indican pérdida de apoyo electoral con respecto a 2023 para el espacio Sumar, Maíllo ha indicado que la media de esas encuestas les sitúa sobre el 6,5% de intención de voto y que es evidente que no se cuenta a todas las organizaciones que se presentaron juntas el 23J.

Al respecto, ha enfatizado que los sondeos tienen que servir para "intensificar" la conformación de la nueva confluencia de izquierdas, para acertar con la elección del candidato y la conformación del proyecto.

"Si acertamos, estoy convencido de que hay un sector que no votó que está esperando. Ese sector que nos votó nos está esperando y nos está diciendo: estaremos pendientes", ha declarado para asegurar que pueden persuadir a amplios sectores de la izquierda para que les apoyen en los futuros comicios.

"NO ARROJAN LA TOALLA"

Por tanto, Maíllo ha reivindicado que la izquierda "no arroja la toalla en esta disputa electoral y política" para el futuro del país y que se tiene que tener previsto que puede haber un adelanto electoral de dos o tres meses para las elecciones generales. La semana pasada el propio líder de IU estimó que podrían tener lugar en marzo.

Al respecto, ha insistido que es relevante encarnar en una persona la potencia de este proyecto político, pero también darle solidez en el tiempo, y por eso es "optimista" de que pasarán a la ofensiva cuando ya tengan liderazgo y marca electoral.

Por otro lado, Maíllo ha rechazado que la crisis interna en Movimiento Sumar perjudique a la construcción de la confluencia y ha mostrado su respeto "exquisito" a los procesos internos de otras formaciones, como éstas lo tienen con IU. Por tanto, ha deseado suerte al partido fundado por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, dado que este sábado "cierran una etapa y abren otra" con la celebración de su asamblea general.

PODEMOS VUELVE A MOSTRAR FRIALDAD HACIA SUMAR

Mientras, el coportavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha vuelto a mostrar frialdad sobre las posibilidades de formar parte de una candidatura conjunta con los partidos de Sumar, al indicar que la gente no habla de las cuestiones internas de los partidos sino que quiere medidas que solucionen sus problemas.

"Yo creo que la gente está ya pues un pelín agotada de que estemos todo el rato hablando de nosotros mismos", ha espetado en rueda de prensa en la sede del partido morado, cuestionado sobre el informe político del líder de IU que les apela implícitamente al defender la necesidad de que los partidos que fueron en la candidatura del 23J vuelvan a confluir.

Fernández ha desgranado que el país necesita una izquierda "fuerte" y "radicalmente autónoma" del PSOE, que baje por ley el precio del alquiler, fortalezca los servicios públicos, dé la "batalla cultural" ante la derecha y que "no tenga mácula de corrupción ni trague con ninguna corrupción". "Ese es el camino en el que estamos inmersos y esa es la senda que seguiremos transitando en los próximos meses", ha insistido.

IGLESIAS CREE QUE SUMAR QUIERE INTENTAR CONVENCER A UNAI SORDO

Mientras, el exsecretario general de Podemos Pablo Iglesias ha señalado que la izquierda alternativa está en una situación "muy complicada" y que en el caso de los partidos coaligados en Sumar ni siquiera tienen definido el candidato electoral, en contraste con los 'morados' que apuestan por la exministra Irene Montero.

En los micrófonos de RNE, ha opinado que los partidos de Sumar van a tratar de convencer al secretario general de CCOO Unai Sordo para intentar que sea su referente electoral (la semana pasada el propio Sordo volvió a autodescartarse como candidato) pero no cree que ese perfil sea ilusionante ni quite votos al PSOE y su líder, Pedro Sánchez, pese a que su impresión es que los socialistas ya dan por "perdidas" las elecciones y que es el momento de resistir.

También ha subrayado que la opción del portavoz de ERC, Gabriel Rufián, podía ser un "revulsivo" pero cree que el diputado solo está en "reforzar su candidatura por Barcelona" e imponerle al líder de su partido, Oriol Junqueras, que él hace la lista completa de los republicanos a las generales.