Maíllo carga contra Robles por su reunión con el Rey sin Sánchez: "Parece la ministra" de Felipe VI

Archivo - El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, durante una entrevista para Europa Press, a 6 de agosto de 2026, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

SEVILLA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, ha cargado contra la titular de Defensa, Margarita Robles, tras su reunión con el Rey Felipe VI y la cúpula militar sobre Ceuta, quien "parece la ministra del Jefe del Estado" que del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En declaraciones a los medios de comunicación en Sevilla, ha manifestado que esa imagen del encuentro difundida por Casa Real entre Robles y el monarca le parece de "extrema gravedad" y lanza el mensaje de que se "da una nueva tensión institucional" en un momento complicado como el actual.

Tras insistir en que Zarzuela publicó esa imagen de una reunión "casi clandestina", sin presencia de Sánchez y con intención de que ese encuentro se conociera por la opinión pública, Maíllo ha afeado que esa foto parece que dice por parte del Rey que "aquí esta mi ministra de Defensa", .

"No estaba el presidente y nos llama mucho la atención. Creo que no es bueno que haya una especie de vuelta otra vez a la costumbre borbónica de poco menos que nombrar e influir en los ministros de Defensa", ha alertado el líder de IU.

Es más, ha exclamado que Robles "parece que más que ministra de Pedro Sánchez, es ministra el Jefe del Estado, y eso no se puede permitir en un Gobierno y en un Estado democrático", insistiendo en que los pormenores de ese cónclave del rey y Robles se tienen que aclarar porque esa fotografía "no es normal" en momentos de "tensión política" como el actual.

Por otro lado, ha insistido en que la solución para la crisis en Ceuta pasa por el traslado de los migrantes a la Península y ha alertado de que existe una batalla "racista y xenófoba", que está amparada por la extrema derecha a nivel internacional y que tiene en el PP y Vox a sus "principales interlocutores".