Maíllo (IU) califica de "vomitivos" los audios sobre la UCO y reclama una respuesta con "transparencia" y "contundencia"

MADRID 29 May. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, ha calificado de "vomitivas" las conversaciones filtradas en las que se escucha a la socialista Leire Díez Castro en unos audios pidiendo información contra un jefe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, y ha reclamado una respuesta al respecto con "transparencia" y "contundencia".

"Este hecho es de enorme importancia. Y hay que tomar dos criterios. Transparencia, es decir, investigación hasta el final para que se sepa todo. Y contundencia (...) Pero evidentemente hay gravedad en una conversación absolutamente vomitiva en términos políticos y éticos", ha declarado este miércoles en una entrevista en 'La Noche en 24 Horas' de 'TVE', recogida por Europa Press.

Así se ha expresado después de la polémica surgida por los audios publicados esta semana por el 'El Confidencial', en los que se escucha a Díez --colaboradora del secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán,-- buscando pruebas para desacreditar a la UCO.

Maíllo ha señalado que, si bien desde IU desconocen el procedimiento administrativo y disciplinario del PSOE, es "fundamental" dar una respuesta, alegando que "hay que investigar hasta el final". En este sentido, ha criticado "cómo en las instituciones pueden colarse personajes absolutamente desaconsejables y gente que, no sé si son fantasmas o no, pretendiendo un papel que no sabemos si tenía correspondencia con la realidad".

"No puede tolerarse que haya gente dedicada a ejecutar este tipo de acciones, que son muy graves, que es pretender convertirse en supuestos intermediarios con instituciones del Estado a las que hay que respetar, y también respetar a las figuras y a los responsables de la UCO. Es que si rompemos estas reglas ya no hay nada", ha sentenciado.