Málaga.- 27-M.- Ramírez respeta la decisión de Carlos Rubio de quedarse en Marbella, ya que "debe continuar su labor"

Actualizado 04/06/2007 18:08:27 CET

MÁLAGA, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente provincial del PP, Joaquín Ramírez, dijo hoy que respeta la decisión del ex subdelegado del Gobierno y vocal de la gestora marbellí, Carlos Rubio, de formar parte del próximo Consistorio de la localidad costasoleña porque "debe continuar con su labor". No obstante, el reelegido alcalde de la capital, el popular Francisco de la Torre, también le había ofrecido integrarse en el Ayuntamiento de Málaga como delegado no electo.

Ramírez manifestó que Rubio "ha hecho un buen trabajo como subdelegado del Gobierno en Málaga y en el Ayuntamiento de la capital" y aseguró que "ha sido, sin duda, el hombre fuerte del PP en la gestora de Marbella, lo que le ha creado afinidades en la localidad y debe continuar con su labor".

El dirigente del PP, quien ofreció hoy una rueda de prensa para valorar los resultados electorales obtenidos en las pasadas elecciones municipales del 27 de mayo, destacó la "importantísima" mayoría absoluta de los populares en la capital malagueña, repitiendo los 17 concejales conseguidos en los comicios de 2003.

Asimismo, expuso que "cuando un político se enfrenta a unas elecciones siempre se las compone para decir que ha ganado, pero en éstas se puede garantizar que el Partido Popular ha sido vencedor, en número de votos y en porcentaje de voto", y resaltó que "si nos comparamos con 2003, ha salido reforzado nuestro liderazgo".

CRÍTICAS AL PSOE

En este sentido, Ramírez apuntó que la secretaria general del PSOE en Málaga y candidata a la Alcaldía malagueña, Marisa Bustinduy, "ha perdido en la provincia y en la capital", donde señaló que "el símbolo de su derrota se ve en Carretera de Cádiz".

"Los socialistas se han volcado allí por el hecho de ser el distrito más poblado, para lograr la victoria", declaró, al tiempo que aseveró que "el PP se convierte en la capital en la fuerza más votada de nuevo". A su juicio, "es muy meritorio" el trabajo que ha hecho la formación política, con el alcalde de Málaga al frente.

Por otro lado, el coordinador de la campaña del PP en la capital, Elías Bendodo, hizo hincapié en que ésta se ha hecho de una manera "limpia y constructiva y en ella se ha contado todo lo que hemos hecho para que Málaga cambie".

Así, manifestó que "hemos hecho propuestas realistas porque cuando se está en la oposición es fácil firmar cualquier cosa". "El 100% de nuestras propuestas se van a poner en marcha", comentó, al tiempo que añadió que, de hecho, ya se está trabajando en algunas.

Por último, Bendodo, que seguirá formando parte del próximo gobierno del Ayuntamiento de Málaga capital, precisó que al Partido Popular "le han faltado 5.000 votos para obtener el concejal número 18".