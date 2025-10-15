Malestar en el bloque socialista de la Mesa del Congreso por la propuesta del juez de cambiar normas para echar a Ábalos

MADRID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El auto del magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente sugiriendo cambios en las normas del Congreso ante el "estupor" de que el exministro José Luis Ábalos pueda seguir en su escaño pese a los "consistentes indicios" de que ha cometido "muy graves delitos" ha causado malestar en el bloque socialista de la Mesa de la Cámara Baja, que entienden que el juez se extralimita en sus sugerencias e invade el terreno político.

En concreto, el instructor del 'caso Koldo' ha utilizado este auto para pedir una reflexión sobre esta circunstancia y avisar de que el derecho constitucional a la presunción de inocencia no debería ser "obstáculo" para articular algún mecanismo legal que impidiera que Ábalos mantuviera su acta de diputado.

Aunque las acusaciones populares lideradas por el PP pedían prisión provisional para Ábalos, el juez Puente ha descartado tal medida al considerar que el riesgo de fuga no es "lo suficientemente intenso". No obstante, reconoce que ese riesgo aumenta "conforme se aproxima la fecha de celebración del juicio oral" y anticipa que en ese momento sí podría acordar medidas más restrictivas.

El magistrado recuerda en su auto que el Reglamento del Congreso prevé la suspensión de los derechos y deberes parlamentarios si se decreta su prisión preventiva, pero que para ello tiene que haber un auto de procesamiento firme, lo que aún no se ha producido en el caso del exministro socialista.

En ese sentido, el juez sugiere la conveniencia de que el Congreso modifique sus normas porque no entiende que un diputado sobre el que pesan tanto "indicios consistentes" de haber cometido "delitos muy graves" pueda seguir teniendo un escaño.

Estos párrafos de su auto han molestado a los socialistas de la Mesa del Congreso que, recalcan que, tal y como reconoce el propio Puente, la eventual modificación de las normas no es competencia del Poder Judicial, sino de la propia Cámara, y que el magistrado debe actuar con las normas vigentes. Además, recuerdan que un hipotético cambio legal ya no se podría aplicar de forma retroactiva al exministro.

QUE SE PRESENTE A LAS ELECCIONES

Tras apelar a la separación de poderes, algún miembro del PSOE incluso ha invitado al magistrado del Supremo a concurrir a las próximas elecciones para intentar buscar mayorías que le permitan hacer realidad la modificación del Reglamento que ha sugerido en su auto.

Además, desde el Congreso han aprovechado para recordar al instructor del 'caso Koldo' que el artículo 14.1 del Reglamento del Congreso obliga al Supremo a comunicarle los autos que afecten a Ábalos y que no ha comunicado ninguna de sus últimas decisiones.

En el Congreso ya tenían decidido que, si el juez hubiera enviado a Ábalos a la cárcel, sus derechos parlamentarios, incluyendo el cobro de retribuciones y su participación en votaciones, habrían quedado automáticamente suspendidos. Y es que, según interpretan los letrados, en los procedimiento abreviados como el que instruye el juez Puente, no existe un "auto de procesamiento firme" como se menciona en el citado artículo del reglamento.