Mañana se presenta en Móstoles (Madrid) el musical "Mayo" para los actos del Bicentenario de 1808

El alcalde de Móstoles, Esteban Parro (PP), presentará mañana el musical 'Mayo', que forma parte de los actos del Bicentenario de 1808 y que cuenta con el apoyo de Nacho Cano y parte de los colabores de 'Hoy no me puedo levantar'.

Fuentes del Ayuntamiento de Móstoles señalaron que la obra, en la que también colaboran más de un centenar de profesionales del mundo musical y de la escena, es "una creación única en España"

Sobre el escenario se reunirá un grupo de creadores de primer nivel y actores y bailarines aficionados que serán elegidos en pruebas de selección abiertas al público que se llevarán a cabo en las próximas semanas.

En la presentación estarán presentes el teniente de alcalde de Desarrollo de la Ciudad, Alberto Rodríguez de Rivera; la concejala de Educación y Cultura, Mirina Cortés; el director de la obra, Claudio Pascual; y el director residente y el ayudante de dirección de 'Hoy no me puedo levantar' y 'En tu fiesta me colé', entre otros.

Asimismo, el acto de presentación contará con la presencia telefónica del propio Nacho Cano, que ofrecerá más detalles sobre esta importante producción que llegará a Móstoles en el año 2008.