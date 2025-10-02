Manos Limpias coincide con el despacho del 'caso Montoro' en pedir que la investigación pase de Tarragona a Madrid

Archivo - El exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, en una jornada organizada por el Consejo General de Economistas (CGE), a 28 de marzo de 2025, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La organización Manos Limpias ha pedido al juez de Tarragona que instruye el 'caso Montoro', Rubén Rus, que traspase la investigación a los juzgados de Madrid, una petición que ya hizo el despacho Equipo Económico, epicentro de la presunta trama de favores políticos a empresas en la época de Cristóbal Montoro como ministro de Hacienda.

Manos Limpias argumenta en un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, que "todos los hechos objeto de la presente instrucción", que estuvo bajo secreto siete años, "tuvieron lugar en la villa de Madrid", por lo que "radica la competencia para la instrucción de la causa en los juzgados de instrucción de dicha capital".

"Así las cosas, debe el juzgado acordar la inhibición en favor de los juzgados de instrucción de Madrid", recalca, en similares términos a los empleados por Equipo Económico, para quien las conductas investigadas "tuvieron lugar en Madrid", ya fuera en la sede del despacho, en la de la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (AFGIM) o en dependencias de Hacienda.

Equipo Económico señaló en un escrito en septiembre, al que tuvo acceso esta agencia de noticias, que las reuniones y contactos con la asociación de empresas gasísticas "se producían en Madrid, donde radicaban las sedes de ambas entidades".

"Y también era en Madrid donde en alguna ocasión se reunieron representantes de AFGIM con funcionarios del Ministerio de Hacienda para hacer llegar sus propuestas legislativas en defensa de las empresas asociadas", agregaba.

Lo hacía para señalar que, "en el hipotético caso de que tales actos fueran constitutivos de delito", que en su opinión "en absoluto lo son", se habrían ideado y cometido en la capital, por lo que entiende que la competencia de la causa "le corresponde a los Juzgados de Instrucción del partido judicial de Madrid", reclamando al juez instructor de Tarragona que "se declare incompetente".

"Parece obvio que se habrían cometido en Madrid, donde radicaban los funcionarios supuestamente corrompidos y las entidades que se dice corruptoras. Es en Madrid, además, donde tienen lugar las reuniones, los contactos, los informes, los trabajos y las propuestas legislativas que finalmente se aprueban por las Cortes Generales que están también en la villa de Madrid", insistía.

Bajo su criterio, "la única conexión con Tarragona es el irregular inicio de la presente causa --a partir de un hallazgo 'casual' investigado fuera de toda legalidad--", en alusión a una serie de correos electrónicos intervenidos, en el marco de otra causa, en la sede de una de las gasísticas investigadas, uno de los cuales refería que, para lograr favores, "la vía más directa, como siempre, es pagar a Equipo Económico, que tiene contacto directo con el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro".