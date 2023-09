Manos Limpias pide a la juez del 'caso Supercopa' que investigue los vínculos mercantiles de Piqué con LaLiga

Sostiene que Piqué fue nombrado consejero de la LaLiga cuando aun era jugador del FC Barcelona



El sindicato Manos Limpias ha presentado ante la juez de Majadahonda (Madrid) que investiga las presuntas irregularidades cometidas en la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) durante la gestión de Luis Rubiales en relación con el traslado de la celebración de la Supercopa de España a Arabia Saudí un documento mercantil que acreditaría que el exfutbolista Gerard Piqué fue nombrado por LaLiga consejero de una sociedad dependiente de ese estamento cuando aun era jugador en activo del FC Barcelona.

Así consta en el escrito presentado por este sindicato, personado en este asunto, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que se explica que el nombramiento de Piqué como consejero de la sociedad 'LaLiga Entertainment SL' "por parte del presidente de la LaLiga, Javier Tebas, tuvo lugar el 25 de marzo de 2022". Gerard Piqué abandonó el FC Barcelona en noviembre de 2022.

El escrito va acompañado del documento mercantil en el que consta ese nombramiento con la fecha, y la representación legal del sindicato pone el foco en que se da la circunstancia de que la LaLiga está personada en la causa de Majadahonda, por lo que entiende que esa vinculación puede afectar al procedimiento. "Este hecho pudiera plantear un conflicto de intereses entre la LFP, personada en ese Juzgado como acusación y el propio investigado, por lo que podría ser una causa de expulsión del procedimiento de la LFP", asevera.

LA RESPUESTA DE LALIGA

En un comunicado emitido este mismo miércoles por LaLiga, se aclara que se alcanzó un acuerdo con Kosmos Entertainment SL y otro socio para la constitución de la sociedad LaLiga Entertainment SL, en la que Kosmos --empresa de Piqué-- posee una participación del 10% del capital social.

Apunta que ese acuerdo "no sólo no se ocultó sino que se comunicó públicamente en diferentes eventos con medios de comunicación y cuando fue firmado, el FC Andorra no competía en LaLiga".

Añade que Kosmos, en su condición de accionista y de conformidad con lo establecido en el pacto de socios, tenía derecho a nombrar un consejero en el consejo de administración, decidiendo designar a Piqué para ocupar dicho cargo. "Por lo tanto, no es cierto que Javier Tebas, presidente de LaLiga, haya nombrado a Gerard Piqué consejero (...), sino que se trató de una decisión unilateral del accionista Kosmos Entertainment SL".

Matiza LaLiga que quien está personado en las diligencias que se siguen en el juzgado de Majadahonda es el propio Tebas --no LaLiga-- y que el hecho de que Piqué fuera consejero se puso en conocimiento del Órgano de Cumplimiento de LaLiga quien, tras la elaboración de los consiguientes informes, "reportó debidamente a los órganos competentes (...) a efectos de poder gestionar y adoptar las medidas oportunas ante cualquier potencial conflicto de interés derivado de la anterior situación, las cuales fueron adoptadas".

EL TRASLADO DE LA SUPERCOPA

Cabe recordar que la investigación abierta en el juzgado madrileño en el verano de 2022 nace de la querella que admitió a trámite la juez Delia Rodrigo en la que se denunciaban las presuntas irregularidades que se habrían cometido en el marco de la gestión de Rubiales al frente de la Federación.

En la querella por presuntos delitos de corrupción en los negocios y administración desleal --presentada por el dirigente del Centro Nacional de Formación de Entrenadores de Fútbol (CENAFE), Miguel Ángel Galán-- se apunta entre otras cuestiones a las presuntas comisiones cobradas por la RFEF y la empresa de Piqué para que el torneo de la Supercopa de España se juegue en Arabia Saudí. A dicha querella se sumó otra de Manos Limpias que también se investiga en el juzgado.