Manos Limpias presenta una denuncia contra el vicepresidente de la SEPI por presuntos delitos de prevaricación

Archivo - El vicepresidente de SEPI, Bartolomé Lora, durante su comparecencia en la comisión de investigación del Senado sobre el 'caso Koldo'. - SENADO - Archivo

MADRID, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

Manos Limpias ha presentado ante los juzgados de Madrid una denuncia contra el vicepresidente de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI), Bartolomé Lora, al considerar que habría cometido presuntos delitos de prevaricación, contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social, y en la que reclama que se cite a declarar al exministro José Luis Ábalos por el rescate a Air Europa.

Así consta en la denuncia, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que el sindicato también atribuye al directivo presuntos delitos fraude, cobros o pagos indebidos exigidos en su calidad de funcionario, así como de abusos en el ejercicio de su función.

Manos Limpias rescata el acuerdo del Consejo de Ministros del 3 de noviembre de 2020 en el que se autorizó a Lora la gestión del Fondo de Apoyo para la Solvencia de Empresas Estratégicas para el rescate de Air Europa. Y sostiene que "el primer y mayor beneficiario de los dineros públicos procedentes" de dicho fondo "va a ser el entramado societario del Grupo Globalia".

En esta misma línea, el sindicato destaca que el beneficiario al que se le asigna el importe total de la ayuda es Air Europa Holding SLU. "Esta empresa tiene esta denominación social desde el 20 de diciembre de 2019 (...). Nos parece de una ilegalidad absoluta que una sociedad que cuenta con menos de un año de vida se pueda acoger a un préstamo procedente de Europa de 475 millones de euros, en condiciones tan ventajosas", aduce.

LA AYUDA DESDE EL CONSEJO DE MINISTROS

Así las cosas, propone que Lora, "que ejercía entonces funciones delegadas de presidente del Consejo Gestor", sea citado a declarar ante los juzgados madrileños "para aclarar esta manifiesta ilegalidad". "Y que aclare si fue impuesta la ayuda desde el Consejo de Ministros", añade.

Al hilo, Manos Limpias subraya que la división de los 475 millones de euros en dos préstamos inferiores a 250 millones de euros "fue con objeto de evitar el control por parte de la Comisión Europea del dinero prestado".

En el marco de la denuncia, el sindicato apunta también que "ha tenido conocimiento, recientemente, a través de 'The Objective', de una reunión secreta en casa de Ábalos, donde se pactaron las condiciones del pago del segundo plazo del rescate al Grupo Globalia".

"En el cuerpo del escrito se deja constancia del interés de la SEPI, lógicamente con el conocimiento de su vicepresidente y presidente en funciones, de colocar a un miembro de la SEPI en el Consejo de Administración de Air Europa", agrega.

En este sentido, reclama que se cite a declarar al exdirigente socialista. Aunque no lo precisa, se entiende que sería en calidad de testigo, dado que no dirige la denuncia en su contra.