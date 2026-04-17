Mañueco aclara que la negociación con Vox en CyL no depende de Génova y prevé contactos "en los próximos días"

El presidenta del PPCyL, Alfonso Fernández Mañueco. - Photogenic/Claudia Alba - Europa Press

MADRID, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Castilla y León en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, ha subrayado que las negociaciones con Vox en las comunidades están siendo lideradas por los presidentes autonómicos del Partido Popular y no por la dirección nacional del partido, después de que el líder de Vox, Santiago Abascal, apuntara este jueves al papel de Génova en los acuerdos pendientes entre ambas formaciones.

En concreto, Abascal aseguró en Jaén que su partido es "optimista" respecto a la posibilidad de alcanzar acuerdos con el PP en Extremadura, Aragón y Castilla y León, "si el PP y su dirección nacional no ponen palos en la rueda".

Preguntado por estas declaraciones a su llegada al Foro 'Wake Up' de 'El Español', Mañueco ha recalcado que el proceso negociador se está desarrollando en el ámbito autonómico y que, "como ya ha señalado la propia dirección nacional del partido, son los presidentes regionales quienes están liderando los contactos".

Según ha explicado, el Ejecutivo regional ya trabaja internamente en la preparación de documentos y prevé que en "los próximos días" puedan producirse contactos "informales de cara al futuro".

PACTO EN EXTREMADURA

Asimismo, el presidente autonómico en funciones ha defendido que el acuerdo entre el PP y Vox en Extremadura, que permitirá gobernar a María Guardiola, es "una buena noticia" porque aporta "estabilidad y futuro" a la comunidad.

En este sentido, ha asegurado que "siempre desea lo mejor" a Guardiola y ha valorado los acuerdos entre fuerzas políticas cuando contribuyen a "garantizar estabilidad".

No obstante, ha insistido en que ese pacto no tiene repercusión en la situación política de Castilla y León. "No influye en nada", ha afirmado, al tiempo que ha recordado que hace tan solo unos días se alcanzó un acuerdo para ofrecer estabilidad en el Parlamento autonómico.