Mañueco carga contra el PSOE CyL y sitúa a Óscar Puente como su "verdadero líder"

El presidente de la Junta de Castilla y León y candidato del PP para la reelección, Alfonso Fernández Mañueco, durante un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum, en el Four Seasons Hotel, a 17 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Castilla y León y candidato a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco, ha asegurado que quien "lidera de verdad" el PSOE en la Comunidad no es su candidato autonómico socialista, Carlos Martínez, sino el ministro de Transportes, Óscar Puente, y ha afirmado que trabajará para "impedirlo".

Durante un encuentro organizado por 'Nueva Economía Fórum', Mañueco ha cuestionado la autoridad del candidato socialista Carlos Martínez y ha insistido en que el modelo que representa el PSOE autonómico responde, a su juicio, a las directrices de Puente. "Voy a trabajar para impedir que el modelo de gestión de Óscar Puente entre en Castilla y León", ha reiterado.

Asimismo, ha contrapuesto la gestión política de Martínez y ha señalado sus acciones en la etapa como alcalde de Soria. "Si hablamos de política fiscal, él ha subido los impuestos; si hablamos de vivienda, no ha construido ; si hablamos de transporte, frente a las subidas en Soria, nosotros hemos implantado la gratuidad", ha señalado.

En este marco, el 'popular' ha sentenciado que lo que Castilla y León "necesita" es un "presidente" y no un "alcalde" bajo las directrices del ministro de Transporte.

PP-VOX: "SI HAY QUE DIALOGAR, DIALOGAREMOS"

En el marco de posibles pactos tras las elecciones del 15 de marzo, Mañueco ha reiterado que "lo mejor es gobernar en solitario" con la "confianza" de la sociedad. "Cuando mejor ha funcionado Castilla y León es cuando el PP gobernaba en solitario", ha sentenciado.

Sin embargo el 'popular' ha admitido que la última palabra la tiene la ciudadanía y, si es el caso, Castilla y León llegará a acuerdos. "Si las personas de la Comunidad deciden que hay que dialogar, dialogaremos".

No obstante, Mañueco ha aclarado que su partido tiene "claramente" solicitudes para esos acuerdos, entre los que está, como prioridad, "un proyecto de futuro para las personas de Castilla y León".

FINANCIACIÓN AUTONÓMICA: "LO QUE ES DE TODOS, SE NEGOCIA ENTRE TODOS"

En materia de financiación autonómica, Mañueco ha defendido que el modelo debe negociarse en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y no en acuerdos bilaterales. "Lo que es de todos lo tenemos que negociar entre todos", ha subrayado.

Además, el presidente ha criticado la "cesión" del Gobierno central a las demandas del independentismo catalán, "el chantaje de Junqueras", y ha advertido de que la financiación autonómica es "clave" para el funcionamiento de la sanidad, la educación, el transporte público o las políticas de vivienda.

Asimismo, ha avanzado que ha dado "instrucciones" al consejero de Economía y Hacienda en Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, para no mantener reuniones bilaterales con el Ministerio mientras no se retire la propuesta actual.

TEMPORAL E INCENDIOS: "NO DEBEN SER ARMA ARROJADIZA"

Por otro lado, Mañueco ha rechazado utilizar como "arma arrojadiza" política la gestión del reciente temporal, que provocó el desbordamiento de varios ríos en la Comunidad, así como los incendios del pasado verano. "Este tipo de situaciones no deben utilizarse como política partidaria. Eso se lo dejamos a otros", ha afirmado.

El presidente autonómico ha defendido que la Junta ha actuado "al lado de las personas" y ha detallado medidas como ayudas económicas directas a particulares sin seguro o fondos para la recuperación de infraestructuras.

"A veces la fuerza de la naturaleza es imparable", ha señalado, al tiempo que ha confiado en que Castilla y León recupere la normalidad tras el tren de borrascas registrado desde principios de año.