Mañueco dice que Arrimadas sabe quién ha provocado esta situación: "Ella también lo sufre dentro de su partido"

MADRID, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha señalado este jueves que la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, sabe "perfectamente" cuál es "el problema" y quién ha provocado esta situación porque "porque ella también lo sufre dentro de su partido".

"Si hay alguien que ha confiado en Inés Arrimadas he sido yo en la moción de censura el mes de marzo y bueno, en el momento salió bien, pero saben ustedes que hubo tránsfugas y estaba en marcha una operación", ha trasladado en una entrevista en esRadio, recogida por Europa Press.

Sobre las críticas del exvicepresidente Francisco Igea, el líder de los 'populares' en CyL ha señalado que "estas declaraciones ponen bien a las claras que lo que había detrás era una operación política para poner una moción e instalar un Gobierno sostenido por el PSOE, incluido tránsfugas".

"Esa moción era una profunda responsabilidad. Ante esa situación, yo he dado la voz y el voto a la gente de Castilla y León", ha deslizado el presidente de la Junta de Castilla y León. Asimismo, ha insistido en que los hechos que estaban generando determinados miembros de Ciudadanos "eran una traición al pacto del Gobierno, a sus socios en el Gobierno y están las pruebas". Así, ha añadido que "eso es lo que provoca la ruptura de confianza", al tiempo que ha señalado que tiene "un profundo respeto al señor Igea".

Preguntado acerca de si cuenta con pruebas de que fuera a producirse esa moción de censura por parte de Ciudadanos, Mañueco ha apuntado que Igea se reunión con fuerzas políticas y que esos encuentros no aparecieron en la agenda del entonces número dos del Ejecutivo autonómico. No obstante, Mañueco ha asegurado que no va "a descubrir conversaciones privadas o escritas como está haciendo algún miembro de Ciudadanos".

En palabras del dirigente del PP, los socialistas están "detrás de todo esto" y aspiran a tener en solitario una amplia mayoría que les permita tener un gobierno sin la necesidad de pactos".

Preguntado por el transfuguismo que hace unos meses derivó la moción de censura al Gobierno de Murcia, ha sostenido que en el PP cuentan con "personas más que suficientes y cualificadas" y que no tienen intención de hacer fichajes. "Somos quienes tenemos la fuerza y la voz en Castilla y León, tenemos gente en todos los sitios, no necesitamos fichajes", ha zanjado Mañueco, a la par que ha hecho hincapié en la necesidad de estabilidad para transformar y modernizar la región.