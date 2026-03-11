Mañueco suspende los actos de campaña de esta mañana para asistir al minuto de silencio por los muertos en Miranda

VALLADOLID 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PP a la reelección como presidente de la Junta, Alfonso Fernández mañueco, ha cancelado los actos de la campaña electoral de la mañana de este miércoles para asistir en Miranda de Ebro (Burgos) para asistir al munto de silencio por el fallecimiento de tres personas en el incendio de una vivienda y con motivo del aniversario de los atentados del 11-M.

El candidato del PP tenía previsto participar esta mañana en la localidad vallisoletana de la Cistérniga en un acto de campaña con simpatizantes y afiliados, pero ha cancelado la agenda electoral para poder desplazarse a Miranda.

