Mañueco vuelve a pedir gestionar el Ingreso Mínimo Vital y recuerda la "dilatada" experiencia de CyL en este ámbito

VALLADOLID, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, a reiterado su petición de que sea Castilla y León la que gestione el Ingreso Mínimo Vital para evitar duplicidades y dada su "dilatada" experiencia en este ámbito con la Renta Garantizada de Ciudadanía.

"Tenemos capacidad de gestión: en materia de dependencia somos la única CCAA con sobresaliente, y la de referencia en el ámbito de los Servicios Sociales", ha explicado Mañueco durante la rueda de prensa posterior a la videoconferencia de presidentes con Pedro Sánchez.

En este sentido, ha asegurado que no entendería que no se le concediese a Castilla y León esa gestión y sí a otras CCAA, ya que la Junta cuenta con la capacidad, la experiencia y el reconocimiento de organismos independientes en la buena gestión de los servicios sociales. "Los castellanos y leoneses no somos más que nadie, pero tampoco menos", ha incidido.

Igualmente, ha considerado necesaria una mayor coordinación para evitar duplicidades a la hora de abordar las ayudas dirigidas a los mismos colectivos por parte de diferentes administraciones.

Asimismo, ha solicitado también que se pueda incluir en el Ingreso Mínimo Vital a aquellas personas que estén reconocidas con derecho de asilo.