Maquinistas piden parar el servicio de Rodalies "hasta nuevo aviso" tras los descarrilamientos por temporal en Cataluña

Archivo - Imagen de una estación de tren de Rodalies. - RODALIES - Archivo

MADRID, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf) ha pedido paralizar el servicio de Rodalies "hasta nuevo aviso" después de los dos descarrilamientos producidos este martes en Cataluña debido al temporal.

En concreto, el sindicato alude al descarrilamiento de un tren de la R4 de Rodalies en Gelida (Barcelona) tras la caída de un muro de contención, que ha provocado la muerte del maquinista --según ha podido confirmar Europa Press--, además de una quincena de heridos de los cuales al menos tres se encuentran en estado grave.

En consecuencia, se ha activado la fase de prealerta del Plan Ferrocat en ese tramo, donde se han trasladado once ambulancias del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM), un equipo de los Bombers de la Generalitat movilizado en la zona y quince dotaciones policiales, entre la Unidad de Seguridad Ciudadana y el Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO).

En paralelo, se encuentra interrumpida la circulación entre Blanes y Maçanet-Massanes (Girona) por la salida de un eje de un tren, a causa del arrollamiento de una roca provocada por el temporal.

CRITICAN "PASIVIDAD" Y "FALTA DE GARANTÍAS" DE SEGURIDAD

"Los efectos climáticos de la alerta climatológica están causando numerosas incidencias en la infraestructura ferroviaria en el ámbito de Rodalies. Entre ellas se han producido dos descarrilamientos entre los que han resultado heridos tanto viajeros como maquinistas", ha explicado el sindicato en un comunicado.

En este sentido, Semaf ha solicitado a Renfe y a los maquinistas la paralización "hasta nuevo aviso" del servicio en el ámbito de Rodalies "ante la pasividad de las autoridades competentes y la falta de garantías sobre la seguridad tanto para viajeros como para los profesionales".

Asimismo, la organización ha pedido a quienes se encuentren en mitad del trayecto que lleguen a la estación con "máxima prudencia" y "no reanuden" el servicio.